Во время военного положения государственные органы получили возможность назначать работников без открытых конкурсов. Это помогло быстрее закрывать кадровые потребности, но изменило правила поступления на государственную службу.

Теперь Украина возвращается к конкурсному отбору, а для должностных лиц, которые уже работают на своих должностях, вводят переходные условия.

Факты ICTV выяснили, когда возобновят конкурсный отбор, какие сроки предусмотрены для разных категорий должностей и смогут ли работники, назначенные без конкурса, продолжить работу.

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Возобновление конкурсов на государственную службу: что предусматривает новый закон

9 ноября 2026 года президент Владимир Зеленский подписал закон № 5031-IX. Он возвращает обязательные конкурсы на должности государственной службы и в органах местного самоуправления, а также определяет, как будет происходить переход к новой системе.

Закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования. Следовательно, новые правила начнут действовать после завершения этого переходного срока.

Главное изменение — возвращение открытого отбора по профессиональным качествам кандидатов. То есть для назначения на должность нужно будет пройти конкурс, а не только получить решение руководителя государственного органа.

При этом закон о возобновлении конкурсов на государственную службу не требует немедленно проводить отбор на все должности одновременно. Для разных категорий государственной службы установили отдельный график.

Когда возобновят конкурсы на госслужбу

Сроки зависят от категории должности. Закон о возобновлении конкурсов на занятие должностей государственной службы и должностей в органах местного самоуправления различает три категории государственной службы: А, Б и В. Отдельно определен порядок для должностей в органах местного самоуправления.

Конкурсный отбор на должности, которые сейчас занимают работники, назначенные без конкурса во время военного положения, будут возобновлять по такому графику:

Категория А — конкурсы будут объявлять со дня вступления закона в силу. Предельный срок для их объявления — 12 месяцев.

— конкурсы будут объявлять со дня вступления закона в силу. Предельный срок для их объявления — 12 месяцев. Категория Б — отбор начнется через один месяц после вступления закона в силу. Конкурсы должны объявить не позднее чем через 12 месяцев.

— отбор начнется через один месяц после вступления закона в силу. Конкурсы должны объявить не позднее чем через 12 месяцев. Категория В — конкурсы будут объявлять через два месяца. На их объявление отведено до 18 месяцев.

— конкурсы будут объявлять через два месяца. На их объявление отведено до 18 месяцев. Органы местного самоуправления — конкурсный отбор также начнется через два месяца. Предельный срок объявления — 18 месяцев.

Эти сроки касаются именно должностей, на которые людей назначили без конкурсного отбора во время военного положения. Для других вакансий действуют правила, предусмотренные законом для проведения конкурсов.

Таким образом, возврат конкурсной системы будет происходить постепенно. Сначала отбор возобновят для высшего корпуса государственной службы, а затем — для других категорий должностей и местного самоуправления.

Конкурс на госслужбу: кто сможет остаться на должности без повторного отбора

Возобновление конкурсов не означает, что все работники, которых назначили во время военного положения без отбора, потеряют работу. Закон предусматривает возможность продолжить службу без нового конкурса. Однако воспользоваться ею смогут не все.

Для государственных служащих категорий Б и В главным условием является результат оценки служебной деятельности. Работник должен получить положительную или отличную оценку.

Решение о продолжении службы принимает руководитель государственного органа. Для этого требуется согласие самого служащего. Установленный законом срок для принятия такого решения — три месяца со дня вступления закона в силу.

Для должностных лиц местного самоуправления предусмотрены отдельные требования.

Чтобы продолжить работу без конкурса, работник должен:

занимать должность соответствующей категории в этом же органе местного самоуправления не менее шести месяцев;

соответствовать установленным законодательством требованиям для этой должности;

пройти специальную проверку, если она предусмотрена для соответствующей должности.

Также закон предусматривает исключение для государственных органов и органов местного самоуправления на территориях, где продолжаются боевые действия или которые временно оккупированы, если для соответствующих территорий не определена дата завершения боевых действий. На них указанные переходные требования не распространяются.

Приоритет ветеранов во время конкурсного отбора

Отдельное внимание закон уделяет участию ветеранов войны в конкурсах на государственную службу.

Если несколько кандидатов получат одинаковое количество баллов, преимущество при назначении будет иметь кандидат со статусом ветерана войны.

Такое же право при равном количестве баллов предусмотрели для молодежи, которая проходила стажировку в соответствующем государственном органе не более чем за год до конкурса.

Закон вводит внутренние конкурсы на должности категорий Б и В. В них смогут участвовать государственные служащие, которые уже работают в соответствующем органе. Это дает возможность рассматривать кандидатов не только со стороны, но и среди работников государственного учреждения.

Что еще изменится для государственных служащих

Закон № 5031-IX касается не только возвращения конкурсного отбора. Он также меняет отдельные правила поступления на государственную службу, оценки работников и прекращения служебных отношений.

В частности, для должностей категорий Б и В предусмотрена возможность заключать контракты о прохождении государственной службы сроком до трех лет. Но количество таких должностей не может превышать 7% штатной численности государственного органа.

Также изменили подходы к оценке результатов работы. В частности, две отрицательные оценки подряд определили как основание для увольнения государственного служащего.

Отдельные нововведения заработают позже:

с 1 января 2027 года начнет действовать новая схема должностных окладов государственных служащих;

через год после вступления закона в силу начнут действовать требования к добропорядочности кандидатов на должности категорий Б и В согласно перечню, который определит Кабинет Министров;

требования к владению английским языком для должностей категории А будут применять через два года после прекращения или отмены военного положения, а для категорий Б и В — через четыре года.

Почему Украина возвращает конкурсы на госслужбу

Возобновление конкурсного отбора является частью обязательств Украины по программе финансовой поддержки Ukraine Facility. Выполнение соответствующего индикатора предусматривает поступление в государственный бюджет 137 млн евро.

Возвращение открытых конкурсов на госслужбу в Украине должно обеспечить одинаковые правила поступления на государственную службу для кандидатов, а также повысить требования к профессионализму и добропорядочности должностных лиц.

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