Під час воєнного стану державні органи отримали можливість призначати працівників без відкритих конкурсів. Це допомогло швидше закривати кадрові потреби, але змінило правила вступу на державну службу.

Тепер Україна повертається до конкурсного відбору, а для посадовців, які вже працюють на своїх посадах, запроваджують перехідні умови.

Факти ICTV з’ясували, коли відновлять конкурсний відбір, які строки передбачені для різних категорій посад і чи зможуть працівники, призначені без конкурсу, продовжити роботу.

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Відновлення конкурсів на державну службу: що передбачає новий закон

9 листопада 2026 року президент Володимир Зеленський підписав закон № 5031-IX. Він повертає обов’язкові конкурси на посади державної служби та в органах місцевого самоврядування, а також визначає, як відбуватиметься перехід до нової системи.

Він набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем опублікування. Отже, нові правила почнуть діяти після завершення цього перехідного строку.

Головна зміна — повернення відкритого відбору за професійними якостями кандидатів. Тобто для призначення на посаду потрібно буде пройти конкурс, а не лише отримати рішення керівника державного органу.

Але закон щодо щодо відновлення конкурсів на державну службу не вимагає негайно проводити відбір на всі посади одночасно. Для різних категорій державної служби встановили окремий графік.

Коли відновлять конкурси на держслужбу

Строки залежать від категорії посади. Закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державної служби та посад в органах місцевого самоврядування розрізняє три категорії державної служби: А, Б і В. Окремо визначено порядок для посад в органах місцевого самоврядування.

Конкурсний відбір на посади, які зараз обіймають працівники, призначені без конкурсу під час воєнного стану, повертатимуть за таким графіком:

Категорія А — конкурси оголошуватимуть із дня набрання законом чинності. Граничний строк для їх оголошення — 12 місяців.

Категорія Б — відбір розпочнеться через один місяць після набрання законом чинності. Конкурси мають оголосити не пізніше ніж через 12 місяців.

Категорія В — конкурси оголошуватимуть через два місяці. На їх оголошення відведено до 18 місяців.

Органи місцевого самоврядування — конкурсний відбір також розпочнеться через два місяці. Граничний строк оголошення — 18 місяців.

Ці строки стосуються саме посад, на які людей призначили без конкурсного відбору під час воєнного стану. Для інших вакансій діють правила, передбачені законом для проведення конкурсів.

Отже, повернення конкурсної системи відбуватиметься поступово. Спочатку відбір відновлять для вищого корпусу державної служби, а згодом — для інших категорій посад і місцевого самоврядування.

Конкурс на держслужбу: хто зможе залишитися на посаді без повторного відбору

Відновлення конкурсів не означає, що всі працівники, яких призначили під час воєнного стану без відбору, втратять роботу. Закон передбачає можливість продовжити службу без нового конкурсу. Однак скористатися нею зможуть не всі.

Для державних службовців категорій Б і В основною умовою є результат оцінювання службової діяльності. Працівник повинен отримати позитивну або відмінну оцінку.

Рішення про продовження служби ухвалює керівник державного органу. Для цього потрібна згода самого службовця. Визначений законом строк для ухвалення такого рішення — три місяці з дня набрання чинності законом.

Для посадових осіб місцевого самоврядування передбачили окремі вимоги.

Щоб продовжити роботу без конкурсу, працівник повинен:

обіймати посаду відповідної категорії в цьому самому органі місцевого самоврядування щонайменше шість місяців;

відповідати встановленим законодавством вимогам для цієї посади;

пройти спеціальну перевірку, якщо вона передбачена для відповідної посади.

Також закон передбачає виняток для державних органів та органів місцевого самоврядування на територіях, де тривають бойові дії або які тимчасово окуповані, якщо для відповідних територій не визначено дату завершення бойових дій. На них зазначені перехідні вимоги не поширюються.

Пріоритет ветеранів під час конкурсного відбору

Окрему увагу закон приділяє участі ветеранів війни у конкурсах на державну службу.

Якщо кілька кандидатів отримають однакову кількість балів, перевагу під час призначення матиме кандидат зі статусом ветерана війни.

Таке саме право за рівної кількості балів передбачили для молоді, яка пройшла стажування у відповідному державному органі не більше ніж за рік до конкурсу.

Закон запроваджує внутрішні конкурси на посади категорій Б і В. У них зможуть брати участь державні службовці, які вже працюють у відповідному органі. Це дає можливість розглядати кандидатів не лише ззовні, а й серед працівників державної установи.

Що ще зміниться для державних службовців

Закон № 5031-IX стосується не тільки повернення конкурсного відбору. Він також змінює окремі правила вступу на державну службу, оцінювання працівників і припинення службових відносин.

Зокрема, для посад категорій Б і В передбачили можливість укладати контракти про проходження державної служби строком до трьох років. Але кількість таких посад не може перевищувати 7% штатної чисельності державного органу.

Також змінили підходи до оцінювання результатів роботи. Зокрема, дві негативні оцінки поспіль визначили підставою для звільнення державного службовця.

Окремі нововведення запрацюють пізніше:

з 1 січня 2027 року почне діяти нова схема посадових окладів державних службовців;

через рік після набрання законом чинності запрацюють вимоги щодо доброчесності кандидатів на посади категорій Б і В відповідно до переліку, який визначить Кабінет Міністрів;

вимоги щодо володіння англійською мовою для посад категорії А застосовуватимуть через два роки після припинення або скасування воєнного стану, а для категорій Б і В через чотири роки.

Чому Україна повертає конкурси на держслужбу

Відновлення конкурсного відбору є частиною зобов’язань України за програмою фінансової підтримки Ukraine Facility. Виконання відповідного індикатора передбачає надходження до державного бюджету 137 млн євро.

Повернення відкритих конкурсів на держслужбу в Україні має забезпечити однакові правила вступу на державну службу для кандидатів, а також посилити вимоги до професійності та доброчесності посадовців.

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