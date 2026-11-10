За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 220 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 10 ноября 2026 года

около 1 611 600 (+2 220) человек,

танков — 12 465 (+3),

боевых бронированных машин — 25 696 (+13),

артиллерийских систем — 52 158 (+46),

РСЗО — 2 266 (+3),

средств ПВО — 1 754 (+1),

самолетов — 452,

вертолетов — 356,

наземных робототехнических комплексов — 3 117 (+8),

БпЛА оперативно-тактического уровня — 603 351 (+1 331),

крылатых ракет — 5 196,

кораблей и катеров — 35,

подводных лодок — 2,

автомобильной техники и автоцистерн — 173 013 (+525),

специальной техники — 4 892 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 721-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.