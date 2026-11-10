Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 10 ноября: ВСУ уничтожили 2220 оккупантов и более 1300 дронов
За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 220 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 10 ноября 2026 года
- около 1 611 600 (+2 220) человек,
- танков — 12 465 (+3),
- боевых бронированных машин — 25 696 (+13),
- артиллерийских систем — 52 158 (+46),
- РСЗО — 2 266 (+3),
- средств ПВО — 1 754 (+1),
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 117 (+8),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 603 351 (+1 331),
- крылатых ракет — 5 196,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 173 013 (+525),
- специальной техники — 4 892 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 721-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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