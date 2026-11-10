За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте как минимум 2 220 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 10 ноября 2026 года

  • около 1 611 600 (+2 220) человек,
  • танков — 12 465 (+3),
  • боевых бронированных машин — 25 696 (+13),
  • артиллерийских систем — 52 158 (+46),
  • РСЗО — 2 266 (+3),
  • средств ПВО — 1 754 (+1),
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 117 (+8),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 603 351 (+1 331),
  • крылатых ракет — 5 196,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 173 013 (+525),
  • специальной техники — 4 892 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 721-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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