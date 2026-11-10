Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 10 листопада: ЗСУ знищили 2220 окупантів та понад 1300 дронів
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 220 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 10 листопада 2026
- близько 1 611 600 (+2 220) осіб,
- танків — 12 465 (+3),
- бойових броньованих машин — 25 696 (+13),
- артилерійських систем — 52 158 (+46),
- РСЗВ — 2 266 (+3),
- засобів ППО — 1 754 (+1),
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 117 (+8),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 603 351 (+1 331),
- крилатих ракет — 5 196,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 173 013 (+525),
- спеціальної техніки — 4 892 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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