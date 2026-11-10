Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 220 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 10 листопада 2026

  • близько 1 611 600 (+2 220) осіб,
  • танків — 12 465 (+3),
  • бойових броньованих машин — 25 696 (+13),
  • артилерійських систем — 52 158 (+46),
  • РСЗВ — 2 266 (+3),
  • засобів ППО — 1 754 (+1),
  • літаків — 452,
  • гелікоптерів — 356,
  • наземних робототехнічних комплексів — 3 117 (+8),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 603 351 (+1 331),
  • крилатих ракет — 5 196,
  • кораблів та катерів — 35,
  • підводних човнів — 2,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 173 013 (+525),
  • спеціальної техніки — 4 892 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 721-шу добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Атака на Переяслав: пошкоджено будинок для людей, які потребують соціальної підтримки
ДСНС, рятувальник

Джерело: Генштаб ЗСУ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.