Власти прорабатывают логистические альтернативы для Киева и ряда областных центров, а также готовят дополнительные решения для поддержки украинских городов и общин в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада премьер-министра Сергея Корецкого о ситуации в энергетике, ликвидации последствий российских ударов и взаимодействии с Европейской комиссией.

Поддержка городов и общин зимой

По словам главы государства, Еврокомиссия уже приступила к согласованию конкретных шагов, которые должны помочь украинским городам и общинам пройти зиму в условиях российского террора. Зеленский поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее команду за поддержку Украины.

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Премьер-министр Сергей Корецкий во время доклада отметил, что вместе с министром внутренних дел Иваном Выгивским и секретарем СНБО Игорем Клименко прорабатывают необходимые логистические альтернативы для Киева и ряда областных центров.

Президент поблагодарил Национальную полицию, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и другие привлеченные структуры за реализацию решений, принятых для поддержки городов и общин.

В то же время Зеленский сообщил о подготовке к двусторонним встречам с европейскими партнерами и работе с международными финансовыми институтами в течение следующих недель.

По его словам Украина готовит дополнительные шаги, которые должны усилить государство и помочь противостоять последствиям российских атак.

Накануне президент Зеленский договорился с Урсулой фон дер Ляйен о применении специального механизма экстренной помощи Украине, который позволит оперативно получить средства на самые неотложные нужды.

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