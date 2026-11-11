Сегодня, 11 ноября, в Абу-Даби завершился второй раунд переговоров в трехстороннем формате Украина — США — Россия.

Второй день переговоров: чем закончился

По данным российских СМИ, в среду переговоры длились чуть менее двух часов.

Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Впоследствии американский переговорщик Джаред Кушнер подтвердил эту информацию и подчеркнул, что соответствующие цифры согласуют завтра.

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– Стивен (Уиткофф) и я завтра едем в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным и обсудить то, о чем говорили в Абу-Даби, – заявил Кушнер.

Относительно присутствия представителей европейских стран во время переговоров в Абу-Даби, Мединский отметил, что российская сторона не получала никакого конкретного “мирного предложения” со стороны Европы.

Напомним, что в декабре 2021 года Россия выдвинула США и НАТО требования о так называемых гарантиях безопасности: юридически отказаться от дальнейшего расширения блока, в том числе за счет Украины, не размещать войска и вооружения в странах, вступивших в НАТО после 1997 года, и прекратить военное сотрудничество с Украиной.

В настоящее время в Абу-Даби началась встреча украинской стороны с европейцами.

Зеленский назвал три приоритета переговоров в Абу-Даби

Президент Владимир Зеленский во время пребывания в Дании подчеркнул, что вовлечение Европы в переговорный процесс было непростым, однако без ее участия невозможно обсуждать безопасность на континенте и будущее Украины.

По его словам, в переговорном процессе важна последовательность. Сначала стороны должны сосредоточиться на прекращении войны, затем на гарантиях безопасности и экономическом процветании.

Среди тем переговоров Зеленский назвал прекращение огня в энергетической сфере или море, обмен украинских военнопленных и подготовку встречи на уровне лидеров.

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