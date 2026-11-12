Кабмин выделил 1,8 млрд грн на 113 проектов по развитию регионов — Корецкий
- Кабинет министров 12 ноября принял решение о дополнительном финансировании проектов развития украинских общин.
- Наибольшее внимание правительство уделило объектам социальной инфраструктуры, включая образовательные и медицинские учреждения.
- Средства также направят на обеспечение базовых потребностей населения и повышение устойчивости инфраструктуры регионов.
Правительство выделило дополнительные 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития на реализацию 113 проектов в разных регионах Украины.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 11 ноября.
Кабмин одобрил 113 проектов по развитию регионов
Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, наибольшую часть проектов реализуют в области образования. В частности, средства будут направлены на ремонт школ и детских садов, модернизацию столовых и строительство укрытий.
В сфере здравоохранения финансирование предусмотрено для обновления больниц и реабилитационных отделений, в том числе тех, где проходят восстановление украинские военные.
Часть денег также используют для развития систем водоснабжения. Речь идет о строительстве новых водопроводов, водозаборов и очистных сооружений.
Кроме того, финансирование получат проекты по повышению энергоэффективности, в частности утеплению зданий и установке автономных источников электропитания.
В правительстве подчеркнули, что перечень проектов сформировали непосредственно территориальные общины с учетом собственных потребностей и приоритетов.