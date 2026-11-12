Правительство выделило дополнительные 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития на реализацию 113 проектов в разных регионах Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 11 ноября.

Кабмин одобрил 113 проектов по развитию регионов

Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, наибольшую часть проектов реализуют в области образования. В частности, средства будут направлены на ремонт школ и детских садов, модернизацию столовых и строительство укрытий.

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В сфере здравоохранения финансирование предусмотрено для обновления больниц и реабилитационных отделений, в том числе тех, где проходят восстановление украинские военные.

Часть денег также используют для развития систем водоснабжения. Речь идет о строительстве новых водопроводов, водозаборов и очистных сооружений.

Кроме того, финансирование получат проекты по повышению энергоэффективности, в частности утеплению зданий и установке автономных источников электропитания.

В правительстве подчеркнули, что перечень проектов сформировали непосредственно территориальные общины с учетом собственных потребностей и приоритетов.

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