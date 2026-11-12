Уряд виділив додаткові 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію 113 проєктів у різних регіонах України.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабінету міністрів 11 листопада.

Уряд схвалив 113 проєктів щодо розвитку регіонів

Як повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, найбільшу частину проєктів реалізують в освітній галузі. Зокрема, кошти спрямують на ремонт шкіл і дитячих садків, модернізацію їдалень та будівництво укриттів.

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У сфері охорони здоров’я фінансування передбачене для оновлення лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема тих, де проходять відновлення українські військові.

Частину грошей також використають для розвитку систем водопостачання. Йдеться про будівництво нових водогонів, водозаборів та очисних споруд.

Крім того, фінансування отримають проєкти з підвищення енергоефективності, зокрема утеплення будівель і встановлення автономних джерел електроживлення.

В уряді наголосили, що перелік проєктів сформували безпосередньо територіальні громади з урахуванням власних потреб і пріоритетів.

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