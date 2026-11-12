У российских ударных беспилотников типа Shahed нет дополнительного электрического двигателя для бесшумного полета, несмотря на распространение таких слухов в военных чатах. Враг же применяет тактику отключения реактивного двигателя перед ударом и сверхнизкие высоты.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов (Флэш).

Имеют ли Shahed беззвучный электродвигатель

По его словам, в последнее время в группах военнослужащих ВСУ в мессенджере Signal начала распространяться информация о якобы установке на российские дроны-камикадзе дополнительного электродвигателя, позволяющего им лететь без звука.

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Однако Флеш опроверг эти данные, отметив, что такого двигателя на беспилотниках нет.

Бесшумность перед атакой достигается другим способом. Он утверждает, что россияне стали использовать тактику отключения реактивного двигателя непосредственно перед ударом.

Флэш рассказал, что реактивная силовая установка придает дрону достаточного разгона и инерции, что позволяет аппарату преодолевать завершающий участок маршрута в полной тишине.

Кроме того, Бескрестнов обратил внимание на еще одну особенность последних атак. По его данным, фиксируются попытки приближения дронов к целям на очень низких высотах на участках, где на пути Shahed отсутствуют препятствия. Это делается для того, чтобы украинские радиолокационные станции (РЛС) не могли вовремя выявить воздушную цель.

В то же время Флэш подчеркнул, что оба этих фактора обязательно должны учитывать мобильные огневые группы (МОГ) и другие подразделения противовоздушной обороны, поскольку в таких условиях беспилотник может появиться буквально из ниоткуда.

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