В Украине уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого.

Сбои Starshield в Украине: что известно

По словам президента, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют серьезные проблемы в работе Starshield над территорией Украины.

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Сбои наблюдаются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Зеленский сообщил, что речь идет о системном ограничении скорости Starshield до 161 километра в час, или 100 миль в час.

Украинские военные проверили ситуацию и установили, что проблемы — это не случайные ошибки, а связаны с системным ограничением скорости.

Президент подчеркнул, что проблемы со Starshield в первую очередь затрудняют перехват российских реактивных беспилотников.

По его словам, из-за ограничений средства сбивания не могут достаточно быстро набирать скорость и осуществлять перехват.

Зеленский заявил, что такая ситуация помогает российским войскам убивать больше украинцев и наносить более точные удары по территории Украины.

В то же время президент сообщил, что украинская сторона пытается выяснить все обстоятельства проблемы вместе с США.