Сбои Starshield в Украине: Зеленский заявил о проблемах с перехватом дронов
В Украине уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после докладов министра обороны Украины Евгения Хмары и главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Михаила Драпатого.
Сбои Starshield в Украине: что известно
По словам президента, украинские подразделения уже несколько дней фиксируют серьезные проблемы в работе Starshield над территорией Украины.
Сбои наблюдаются вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.
Зеленский сообщил, что речь идет о системном ограничении скорости Starshield до 161 километра в час, или 100 миль в час.
Украинские военные проверили ситуацию и установили, что проблемы — это не случайные ошибки, а связаны с системным ограничением скорости.
Президент подчеркнул, что проблемы со Starshield в первую очередь затрудняют перехват российских реактивных беспилотников.
По его словам, из-за ограничений средства сбивания не могут достаточно быстро набирать скорость и осуществлять перехват.
Зеленский заявил, что такая ситуация помогает российским войскам убивать больше украинцев и наносить более точные удары по территории Украины.
В то же время президент сообщил, что украинская сторона пытается выяснить все обстоятельства проблемы вместе с США.
Проблемы с работой Starshield: что известно
Проблемы с работой Starshield в Украине возникали и раньше.
В частности, в ночь на 14 октября украинские военные зафиксировали ограничения спутниковой связи при движении на высоких скоростях. Это привело к перебоям в управлении дронами, срыву отдельных боевых задач и затруднило перехват российских реактивных дронов.
В частности, в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ сообщали, что связь с дронами могла пропадать на 10–20 секунд уже при скорости 110–120 км/ч. Из-за этого пришлось отменить некоторые миссии.
24 октября Министерство обороны Украины сообщило о возобновлении работы Starlink/Starshield. По данным ведомства, связь оставалась стабильной при движении со скоростью свыше 400 км/ч.
Впоследствии основатель SpaceX Илон Маск обвинил украинских военных в якобы нарушении условий использования коммерческого Starlink для ударов беспилотниками.
В Украине эти утверждения опровергли. Советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов объяснил, что коммерческие терминалы Starlink имеют ограничение скорости движения до 70–90 км/ч, а для военных миссий с использованием скоростных беспилотников применяют Starshield.
Маск также заявлял, что военная система Starshield находится под контролем правительства США, которое определяет условия ее использования.