В ночь на 12 ноября российские войска осуществили комбинированную атаку на Украину, применив баллистические и противокорабельные ракеты, а также 123 ударных беспилотника разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 12 ноября: результаты работы ПВО

Начиная с 18:00 11 ноября, россияне атаковали Украину баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23/С-400 и противокорабельными ракетами Циркон из Брянской, Воронежской и Курской областей РФ.

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Кроме того, враг запустил 123 беспилотника типов Shahed, Гербера, S8000 Бандероль/Дань-Т и дрона-имитатора Пародия. Среди них было 73 реактивных БпЛА.

Запуски осуществлялись из районов российских городов Орел, Курск, Приморско-Ахтарск и Миллерово, а также временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 94 вражеских беспилотника, в том числе пять БпЛА Бандероль/Дань-Т и 89 дронов типов Shahed, Гербера и других. Среди обезвреженных беспилотников Shahed был 51 реактивный.

В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения на 17 локациях. Еще в 18 местах упали обломки сбитых воздушных целей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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