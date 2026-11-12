Служба безопасности Украины сообщила об активизации российских информационно-психологических операций (ИПСО), направленных на дискредитацию ведомства.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Россия использует расследования НАБУ для распространения фейков о СБУ

По данным СБУ, в последнее время российские информационные ресурсы распространяют сотни фейковых сообщений, в частности с использованием недавних расследований Национального антикоррупционного бюро Украины.

Сейчас смотрят

В Службе безопасности считают, что цель таких публикаций — подорвать доверие украинцев к государственным органам и создать впечатление якобы противостояния между СБУ и антикоррупционными структурами.

В частности, российские СМИ со ссылкой на пропагандистское агентство РИА Новости начали распространять утверждения, что НАБУ якобы сообщило о заказном убийстве офицера Военно-морских сил Украины, которое будто бы организовали по указанию СБУ.

В Службе безопасности подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

НАБУ не делало никаких заявлений по поводу этого преступления. Кроме того, расследование убийств не входит в подсудность антикоррупционного бюро.

Что известно об убийстве офицера ВМС

В СБУ подтвердили, что в сентябре 2026 года действительно был убит офицер украинских Военно-морских сил. Однако, по информации спецслужбы, российская пропаганда использовала обстоятельства реального преступления для распространения ложных сообщений.

По данным СБУ, убийцу оказался пенсионер из Днепропетровской области, которого завербовали российские спецслужбы.

Мужчину задержали по горячим следам.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления.

В СБУ призвали украинцев проверять информацию и не доверять сообщениям российских пропагандистских ресурсов.

Если у тебя возникнут попытки вербовки или ты получишь подозрительные предложения, обращайся в Службу безопасности по номеру 1516, по электронной почте 1516@ssu.gov.ua или через чат-бот Спали ФСБшника.