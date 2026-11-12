НАБУ и САП передали в суд дело о хищении более 733 млн грн при закупке продуктов питания для Вооруженных сил Украины Министерством обороны в период полномасштабной войны.

Дело “золотые яйца” направлено в суд

Как сообщило НАБУ, в 2022–2023 годах продовольствие для военных закупали комплектами в соответствии с утвержденным каталогом из 409 наименований.

В то же время, наиболее востребованные продукты, в том числе мясо, овощи, крупы и вода, составляли только 10% перечня. Другие товары, среди которых специи, ягоды и желатин заказывали крайне редко или вообще не закупали.

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Стоимость продовольственных комплектов определялась на основе средней цены всех позиций каталога. Такой механизм позволял поставщикам искусственно завышать цены на продукты ежедневного потребления, занижая их на товары, которые почти не заказывали или были недоступны из-за сезонности, например, черешню и абрикосы зимой.

Как установило следствие, с августа по декабрь 2022 года две компании, подконтрольные одной владелице, благодаря этой схеме получили более 733 млн грн незаконных сверхприбылей. Сумму подтвердила комплексная товароведческая и экономическая экспертиза.

Впоследствии часть денег вывели из-за выплаты дивидендов и предоставления возвратной финансовой помощи связанным предприятиям. По версии следствия, владелица компаний могла использовать эти средства для покупки гостиниц в Хорватии и другой недвижимости. Правоохранители проверяют обстоятельства покупки этих активов.

К вероятной преступной схеме также было привлечено должностное лицо Министерства обороны, которое при заключении договоров проигнорировало существенные ценовые диспропорции в каталоге.

После открытия уголовного производства в январе 2023 года и общественного резонанса вокруг закупок, в том числе яиц по 17 грн за штуку, фигуранты снизили стоимость 11 популярнейших продуктов. Это позволило предотвратить хищение еще 788 млн грн бюджетных средств.

В апреле 2025 года пяти фигурантам дела сообщили о подозрении, а в сентябре того же года завершили досудебное расследование.

Разоблачить вероятную схему хищения государственных средств помогла Государственная аудиторская служба Украины.

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