НАБУ та САП передали до суду справу про розкрадання понад 733 млн грн під час закупівлі продуктів харчування для Збройних сил України Міністерством оборони в період повномасштабної війни.

Справу “золоті яйця” скеровано до суду

Як повідомило НАБУ, у 2022–2023 роках продовольство для військових закуповували комплектами відповідно до затвердженого каталогу з 409 найменувань. Водночас найбільш затребувані продукти, зокрема м’ясо, овочі, крупи та вода, становили лише 10% переліку. Інші товари, серед яких спеції, ягоди та желатин, замовляли вкрай рідко або взагалі не закуповували.

Вартість продовольчих комплектів визначали на основі середньої ціни всіх позицій каталогу. Такий механізм давав постачальникам змогу штучно завищувати ціни на продукти щоденного споживання, натомість занижуючи їх на товари, які майже не замовляли або які були недоступні через сезонність, наприклад черешню та абрикоси взимку.

Зараз дивляться

Як встановило слідство, із серпня до грудня 2022 року дві компанії, підконтрольні одній власниці, завдяки цій схемі отримали понад 733 млн грн незаконних надприбутків. Суму підтвердила комплексна товарознавча та економічна експертиза.

Згодом частину грошей вивели через виплату дивідендів і надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним підприємствам. За версією слідства, власниця компаній могла використати ці кошти для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості. Наразі правоохоронці перевіряють обставини купівлі цих активів.

До ймовірної злочинної схеми також був залучений посадовець Міністерства оборони, який під час укладання договорів проігнорував суттєві цінові диспропорції в каталозі.

Після відкриття кримінального провадження в січні 2023 року та суспільного резонансу навколо закупівель, зокрема яєць по 17 грн за штуку, фігуранти знизили вартість 11 найпопулярніших продуктів. Це дозволило запобігти розкраданню ще 788 млн грн бюджетних коштів.

У квітні 2025 року п’ятьом фігурантам справи повідомили про підозру, а у вересні того ж року завершили досудове розслідування.

Викрити ймовірну схему розкрадання державних коштів допомогла Державна аудиторська служба України.

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