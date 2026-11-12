Для граждан Украины, которые из-за войны или других обстоятельств оказались за пределами страны, заработала глобальная платформа UAFORYOU.

Проект создан как единая точка доступа к проверенной, актуальной и структурированной информации.

Инициативу реализовала Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE). Новый сервис призван объединить украинцев во всем мире и упростить поиск необходимых сервисов.

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Запущено платформу UAFORYOU для украинцев за границей

Платформа UAFORYOU построена на основе двух основных разделов:

Интерактивная карта украинских организаций за границей. На ней уже размещено более 700 верифицированных общественных объединений более чем в 50 странах мира. Правдивость информации и надежность контактов гарантируется тем, что каждая организация прошла проверку с участием дипломатических представительств Украины.

На ней уже размещено более 700 верифицированных общественных объединений более чем в 50 странах мира. Правдивость информации и надежность контактов гарантируется тем, что каждая организация прошла проверку с участием дипломатических представительств Украины. Информационно ресурсные разделы. Здесь собрана практическая помощь по образованию, здравоохранению, консульским услугам, психологической поддержке и тому подобное. Пока полноценно доступны материалы для стран ЕС с наибольшим количеством наших граждан: в Польше, Германии, Чехии, Испании, Италии и Болгарии.

В ближайших планах разработчиков — расширение географии и добавление новых разделов для украинцев, проживающих в Великобритании, Бельгии, Японии, США, Канаде и других государствах.

Сервис разработан в формате единого окна в ответ на неотложную потребность украинцев в удобном доступе к официальным и правдивым данным за рубежом.

Заместитель председателя Ассоциации инновационного и цифрового образования (AIDE) Дмитрий Бондаренко отметил важность объединения украинских общин.

— Сегодня в мире проживают миллионы украинцев, и наша задача сделать так, чтобы независимо от страны пребывания каждый из них имел доступ к правдивой информации, необходимым сервисам, полезным контактам и поддержке украинского сообщества. Именно поэтому мы создали UAFORYOU – глобальную цифровую платформу, объединяющую практические информационные ресурсы и украинские организации по всему миру в едином пространстве. Но наша цель значительно шире, чем просто предоставление информации. Мы стремимся укреплять связи между украинцами в разных странах, развивать сотрудничество между общинами и формировать глобальную сеть украинцев, которые остаются объединенными независимо от государственных границ, — отметил он.

Воспользоваться возможностями платформы можно по официальной ссылке.

Фото: UAFORYOU

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