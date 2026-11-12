Для громадян України, які через війну чи інші обставини опинилися за межами країни, запрацювала глобальна платформа UAFORYOU.

Проєкт створений як єдина точка доступу до перевіреної, актуальної та структурованої інформації.

Ініціативу реалізувала Асоціація інноваційної та цифрової освіти (AIDE). Новий сервіс покликаний об’єднати українців по всьому світу та спростити пошук необхідних сервісів.

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Запущено платформу UAFORYOU для українців за кордоном

Платформа UAFORYOU побудована на основі двох основних розділів:

Інтерактивна мапа українських організацій за кордоном. На ній уже розміщено понад 700 верифікованих громадських об’єднань у понад 50 країнах світу. Правдивість інформації та надійність контактів гарантується тим, що кожна організація пройшла перевірку за участю дипломатичних представництв України.

На ній уже розміщено понад 700 верифікованих громадських об’єднань у понад 50 країнах світу. Правдивість інформації та надійність контактів гарантується тим, що кожна організація пройшла перевірку за участю дипломатичних представництв України. Інформаційно-ресурсні розділи. Тут зібрана практична допомога щодо освіти, охорони здоров’я, консульських послуг, психологічної підтримки тощо. Наразі повноцінно доступні матеріали для країн ЄС із найбільшою кількістю наших громадян: у Польщі, Німеччині, Чехії, Іспанії, Італії та Болгарії.

У найближчих планах розробників — розширення географії та додавання нових розділів для українців, які проживають у Великій Британії, Бельгії, Японії, США, Канаді та інших державах.

Сервіс розроблений у форматі єдиного вікна у відповідь на нагальну потребу українців у зручному доступі до офіційних та правдивих даних за кордоном.

Заступник голови Асоціації інноваційної та цифрової освіти (AIDE) Дмитро Бондаренко наголосив на важливості об’єднання українських громад.

— Сьогодні у світі проживають мільйони українців, і наше завдання — зробити так, щоб незалежно від країни перебування кожен із них мав доступ до правдивої інформації, необхідних сервісів, корисних контактів та підтримки української спільноти. Саме тому ми створили UAFORYOU — глобальну цифрову платформу, яка об’єднує практичні інформаційні ресурси та українські організації по всьому світу в єдиному просторі. Але наша мета значно ширша, ніж просто надання інформації. Ми прагнемо зміцнювати зв’язки між українцями в різних країнах, розвивати співпрацю між громадами та формувати глобальну мережу українців, які залишаються об’єднаними незалежно від державних кордонів, — зазначив він.

Скористатися можливостями платформи можна за офіційним посиланням.

Фото: UAFORYOU

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