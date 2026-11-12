В Украине запустили онлайн-платформу Культура защиты, посвященная международным механизмам сохранения культурного наследия во время вооруженных конфликтов.

Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

Для чего создали платформу Культура защиты

Онлайн-платформа призвана помогать специалистам использовать международное право для защиты украинских культурных ценностей в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года и двумя протоколами к ней.

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На ресурсе собрали международные и украинские нормативно правовые документы, практические инструменты, аналитические материалы и сведения о преступлениях против культурного наследия.

По словам вице-премьер-министра по гуманитарной политике — министерки культуры Татьяны Бережной, Россия целенаправленно уничтожает украинское культурное наследие, пытаясь стереть нашу историю и национальную память.

Украина добилась внесения 46 объектов в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой ЮНЕСКО.

— Должны обеспечить каждому памятнику максимально возможную защиту, а каждое преступление против культуры должным образом задокументировать, — подчеркнула Татьяна Бережная.

По ее словам, платформа должна расширить возможности специалистов, работающих над сохранением культурного наследия, помочь привлекать мировое сообщество и формировать доказательную базу для привлечения России к ответственности.

Ресурс пригодится представителям государственных органов и местного самоуправления, военнослужащим, специалистам по культурному наследию, юристам и исследователям. С помощью платформы они могут готовить документы для международной защиты культурных ценностей, организовывать мониторинг состояния памятников, фиксировать нарушения и применять международные правовые механизмы.

В частности, на платформе доступны:

интерактивная карта объектов, которые находятся под усиленной защитой;

инструменты подготовки внесения памятников в Международный список культурных ценностей под усиленной защитой;

инструменты подготовки запросов на организацию специальных мониторинговых миссий согласно Второго протокола;

материалы о зафиксированных во время войны посягательства на украинские культурные ценности;

украинские переводы международных документов, в частности о применении Гаагской конвенции и протоколов к ней;

экспертное исследование международно-правовой ответственности за посягательство на культурные ценности;

аналитика ответственности за преступления против культурных ценностей;

анализ выполнения положений Гаагской конвенции 1954 и двух протоколов к ней в Украине.

Отдельные разделы содержат украинские и международные нормативно правовые акты, а также материалы о гражданско-военном сотрудничестве в сфере защиты культурного наследия.

Цель платформы — систематизировать международные механизмы защиты культурных ценностей, сделать знания и практические инструменты доступными широкому кругу специалистов.

По данным Минкульта, по состоянию на конец сентября 2026 года в результате российской агрессии пострадал 2 161 объект культурного наследия и 2 665 учреждений культуры.

В ночь на 7 октября во время российского удара по Киеву обломки ракеты упали на территорию киностудии имени Довженко.

Источник : Мінкульт

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