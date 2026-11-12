В Україні запустили онлайн-платформу Культура захисту, присвячену міжнародним механізмам збереження культурної спадщини під час збройних конфліктів.

Про це повідомило Міністерство культури України.

Для чого створили платформу Культура захисту

Онлайн-платформа покликана допомагатиме фахівцям використовувати міжнародне право для захисту українських культурних цінностей відповідно до Гаазької конвенції 1954 року та двох протоколів до неї.

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На ресурсі зібрали міжнародні й українські нормативно-правові документи, практичні інструменти, аналітичні матеріали та відомості про злочини проти культурної спадщини.

За словами віцепрем’єр-міністерки з гуманітарної політики — міністерки культури Тетяни Бережної, Росія цілеспрямовано знищує українську культурну спадщину, намагаючись стерти нашу історію та національну пам’ять.

Наразі Україна домоглася внесення 46 об’єктів до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом ЮНЕСКО.

— Маємо забезпечити кожній пам’ятці максимально можливий захист, а кожен злочин проти культури належно задокументувати, — наголосила Тетяна Бережна.

За її словами, платформа має розширити можливості фахівців, які працюють над збереженням культурної спадщини, допомогти залучати світову спільноту та формувати доказову базу для притягнення Росії до відповідальності.

Ресурс стане в нагоді представникам державних органів і місцевого самоврядування, військовослужбовцям, фахівцям із культурної спадщини, юристам та дослідникам. За допомогою платформи вони зможуть готувати документи для міжнародного захисту культурних цінностей, організовувати моніторинг стану пам’яток, фіксувати порушення та застосовувати міжнародні правові механізми.

Зокрема, на платформі доступні:

інтерактивна карта об’єктів, які перебувають під посиленим захистом;

інструменти для підготовки внесення пам’яток до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом;

інструменти для підготовки запитів на організацію спеціальних моніторингових місій відповідно до Другого протоколу;

матеріали про зафіксовані під час війни посягання на українські культурні цінності;

українські переклади міжнародних документів, зокрема щодо застосування Гаазької конвенції та протоколів до неї;

експертне дослідження міжнародно-правової відповідальності за посягання на культурні цінності;

аналітика відповідальності за злочини проти культурних цінностей;

аналіз виконання положень Гаазької конвенції 1954 року та двох протоколів до неї в Україні.

Окремі розділи містять українські та міжнародні нормативно-правові акти, а також матеріали про цивільно-військове співробітництво у сфері захисту культурної спадщини.

Мета платформи — систематизувати міжнародні механізми захисту культурних цінностей, зробити знання та практичні інструменти доступними для широкого кола фахівців.

За даними Мінкульту, станом на кінець вересня 2026 року внаслідок російської агресії постраждав 2 161 об’єкт культурної спадщини та 2 665 закладів культури.

Уночі проти 7 жовтня під час російської атаки на Київ уламки ракети впали на територію кіностудії Довженка.

Джерело : Мінкульт

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