Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации в регионах, во время которого обсудили последствия российских атак, темпы восстановления поврежденной инфраструктуры и обеспечение защиты энергетических объектов.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 13 ноября.

Восстановление в Сумской и Киевской областях

По словам президента, участники совещания заслушали подробные доклады о последствиях российских ударов по Сумской области и восстановительных работах в Шостке и Конотопе. Отчеты о ситуации в Киевской области касались Белой Церкви, Броваров и других городов.

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— Темпы восстановительных работ слишком медленные, и было, к сожалению, недостоверное информирование с мест в нескольких городах. Определили, как это исправить, — сказал Зеленский.

Он добавил, что Министерство энергетики совместно с Министерством цифровой трансформации и Министерством развития общин и территорий должны подготовить дополнительные инструменты взаимодействия с городами и громадами, чтобы ускорить восстановительные работы.

Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Сергеем Корецким восстановление зданий Института травматологии и ортопедии в Киеве, которые были повреждены российским Шахедом.

Министр энергетики Денис Шмыгаль доложил о мерах по защите трансформаторов и другого оборудования энергосистемы.

Ограничение скорости Starshield для Сил обороны

Министр обороны Евгений Хмара и главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый доложили президенту о коммуникации с американской стороной относительно ограничений скорости Starshield.

По словам Зеленского, вдоль всей линии фронта и на временно оккупированной территории Украины для украинских сил сохраняется ограничение скорости на уровне 161 км/ч (100 миль/ч).

Он отметил, что это, в частности, делает невозможным применение перехватчиков против реактивных Шахедов. Четких объяснений относительно такого ограничения до сих пор нет.

Зеленский поручил МИД Украины и министру обороны активизировать контакты с Государственным департаментом США, Пентагоном и компанией SpaceX, чтобы получить разъяснения и добиться исправления ситуации.

Защита объектов аграрной промышленности

Во время селектора президент поручил командующему Воздушными силами, премьер-министру Сергею Корецкому и министру аграрной политики Тарасу Высоцкому обеспечить определенные объекты аграрной промышленности средствами ПВО.

Также речь идет об обновлении работы мобильных огневых групп, которые должны защищать эти объекты.

Напомним, 12 ноября Владимир Зеленский сообщил о новых проблемах с работой спутниковой связи Starlink для украинских военных. Из-за ограничения скорости специализированной системы Starshield усложняется перехват российских реактивных дронов.

Фото: Владимир Зеленский

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