У п’ятницю, 13 листопада 2026 року, у Київській області діють екстрені відключення світла.

Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.

Екстрені відключення світла на Київщині 13 листопада: що відомо

За інформацією ДТЕК, аварійні обмеження електропостачання запроваджено у чотирьох районах Київської області:

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Бучанському;

Фастівському;

Білоцерківському;

Обухівському.

Причиною стали постійні російські обстріли та пошкодження енергосистеми, які обмежують можливості передання електроенергії.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням нормальної роботи системи.

— Битва за світло триває! — наголосили в ДТЕК.

Точних термінів скасування екстрених відключень компанія наразі не повідомила.

Під час екстрених відключень звичайні погодинні графіки можуть не діяти, оскільки обмеження запроваджують залежно від поточного стану енергосистеми.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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