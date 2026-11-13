На Київщині запровадили екстрені відключення світла у чотирьох районахДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
У п’ятницю, 13 листопада 2026 року, у Київській області діють екстрені відключення світла.
Про це повідомила енергетична компанія ДТЕК.
Екстрені відключення світла на Київщині 13 листопада: що відомо
За інформацією ДТЕК, аварійні обмеження електропостачання запроваджено у чотирьох районах Київської області:
- Бучанському;
- Фастівському;
- Білоцерківському;
- Обухівському.
Причиною стали постійні російські обстріли та пошкодження енергосистеми, які обмежують можливості передання електроенергії.
Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням нормальної роботи системи.
— Битва за світло триває! — наголосили в ДТЕК.
Точних термінів скасування екстрених відключень компанія наразі не повідомила.
Під час екстрених відключень звичайні погодинні графіки можуть не діяти, оскільки обмеження запроваджують залежно від поточного стану енергосистеми.
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