Российские войска продолжают атаковать украинские города и области.

В результате ударов по Одессе погибли два человека. В Запорожье погиб 17-летний молодой человек.

В Ровно российский беспилотник попал в многоэтажку, а в Киеве после падения обломков дрона на медицинское учреждение возник пожар.

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В Черкасской области из-за российских ударов часть потребителей осталась без электричества. В Харьковской области поврежден почтовый терминал, в Сумской области после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар.

Об этих и других последствиях российских атак — в дайджесте событий на утро 14 ноября.

Атака на Одессу и область

Российские войска продолжили атаковать Одессу и Одесскую область. По последним данным, в результате ударов по Одессе погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Всех пятерых раненых госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В результате ударов повреждены частные жилые дома и легковые автомобили. На местах работают спасатели и другие экстренные службы, продолжается ликвидация последствий атак.

Кроме того, вечером 12 ноября российские войска атаковали юг Одесской области. По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, в результате попадания в производственное здание мебельного предприятия возник пожар площадью 1 300 кв. м.

Взрывной волной повреждены окна многоэтажки и два легковых автомобиля, грузовик с прицепом уничтожен.

Тогда четверо человек получили ожоги разной степени тяжести, двоих госпитализировали.

Также утром 13 ноября в Одессе в результате российской атаки был поврежден частный жилой дом.

Атака на Запорожье

Утром 14 ноября около 06:30 российские войска нанесли два удара по Запорожью.

По информации сопредседателя Совета обороны Запорожской области Ивана Федорова, под атакой оказался частный сектор города.

В результате ударов погиб 17-летний парень. Еще четверо людей получили ранения.

Спасатели достали из-под завалов 35-летнюю женщину, 10-летнего мальчика, 34-летнего мужчину и 58-летнюю женщину. Всех передали медикам скорой помощи.

В результате атаки повреждены частные жилые дома.

На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Атака на Ровенскую область

13 ноября российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Ровно. В результате удара в двух квартирах возникли пожары.

По информации начальника Ровенской ОВА Александра Коваля, пострадали шесть человек, среди них двое детей.

Спасатели потушили пожар и вместе с другими службами эвакуировали 42 жильца дома.

Городские власти готовят отселение людей из поврежденного многоэтажного дома. Также запланированы восстановительные работы, в частности установка окон.

Кроме того, российские войска атаковали Здолбунов. Там в результате удара загорелись гараж и автомобиль. Информации о пострадавших не поступало.

Взрывы в Виннице

В ночь на 13 ноября российские войска атаковали Винницу. В результате удара пострадали две женщины в возрасте 54 и 22 лет.

Обеих госпитализировали в медицинские учреждения.

По данным ГСЧС, в двух местах возникли пожары. Повреждены частные жилые дома, выбиты окна в нескольких многоэтажках и детском саду.

Спасатели ликвидировали все очаги возгорания. На местах работали экстренные службы, в том числе психолог ГСЧС.

Атака на Киев

13 ноября российские войска атаковали Киев ударными дронами.

В Шевченковском районе столицы обломки дрона упали на здание одного из медицинских учреждений Национальной академии медицинских наук. В результате возник пожар, а на втором этаже больницы зафиксировали частичные разрушения.

Пожар спасатели уже ликвидировали.

Известно, что персонал медучреждения вывел в безопасное место 30 человек. Еще семь спасли сотрудники ГСЧС.

Пострадали три пациента медучреждения, им оказана помощь на месте. Среди медицинских работников пострадавших нет.

Атака на Черкасскую область

За сутки российские войска атаковали Черкасскую область. В результате ударов повреждены объекты инфраструктуры, в частности критически важные.

Из-за последствий атаки часть потребителей в Звенигородском районе осталась без электричества.

В Уманском районе обломками российского беспилотника поврежден жилой дом и несколько автомобилей.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В то же время силы противовоздушной обороны сбили в пределах области шесть российских беспилотников.

На местах работают соответствующие службы, которые устраняют последствия атак и восстанавливают электроснабжение.

Атака на Харьковскую область

Вечером и ночью российские войска атаковали беспилотниками четыре общины Харьковской области.

В Чугуеве в результате ударов загорелись два гаражных бокса.

В поселке Новый Коротыч российские беспилотники дважды атаковали почтовый терминал. После первого попадания загорелись конструкции здания, а после повторного удара вспыхнула крыша.

Спасатели потушили все пожары.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака на Сумскую область

Российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Сумской области. В результате удара FPV-дрона в Середино-Будской общине Шосткинского района погибли двое мужчин в возрасте 57 и 47 лет. По сообщению областных властей, российский беспилотник прицельно атаковал гражданских, когда они находились возле мотоцикла. Кроме того, поздно вечером российские войска нанесли удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Шосткинской общины. В результате атаки возник пожар площадью 1000 кв. м. Спасатели работали на месте до утра в условиях постоянных обстрелов. Пожар удалось потушить.

Атака на Днепропетровскую область

Согласно сообщению от утра 13 ноября, российские войска атаковали два района Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Днепре в результате удара загорелось хозяйственное здание. Также поврежден частный жилой дом.

В Никопольском районе российские войска атаковали Никополь и Марганецкую общину.

По предварительной информации, во всех атакованных населенных пунктах обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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