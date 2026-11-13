Генерал-майор Службы безопасности Украины Сергей Дука, подозреваемый по делу НАБУ и САП Карфаген, вышел из следственного изолятора после внесения залога в размере 65 млн грн.

Об этом сообщает Суспільне и Радио Свобода.

Сергей Дука вышел из СИЗО после внесения залога

После освобождения из следственного изолятора Дука обратился к народным депутатам с призывом создать временную следственную комиссию (ВСК), которая будет расследовать возможную коррупцию в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

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Полная сумма залога за генерала СБУ, которая составляет 65 млн грн, была внесена 13 ноября.

Ранее Украинская правда сообщала, что сотрудников СБУ якобы заставляли собирать средства для освобождения Дуки из-под стражи.

В то же время адвокат подозреваемого Юрий Сухов подтвердил, что работники спецслужбы приобщались к сбору денег, однако подчеркнул, что это была их личная инициатива.

По словам защитника, сотрудники центрального аппарата СБУ еще до решения суда обсуждали возможность финансовой поддержки генерала. После определения размера залога для сбора средств также решили присоединиться работники региональных подразделений.

Адвокат отрицает информацию о любых приказах или принуждениях по внесению денег.

Напомним, что 6 ноября ВАКС избрал генералу Сергею Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью залога в 65 млн грн.

4 ноября НАБУ и САП сообщили генералу СБУ Сергею Дуке о подозрении в участии в преступной организации в рамках операции Карфаген. По версии следствия, он прикрывал деятельность одного из ее организаторов, связанного с наркокартелем Химпром и сетью мошеннических колл-центров.

Дука отрицает вину и считает дело местью руководства НАБУ. После оглашения подозрения его уволили с должности, но оставили на службе в СБУ. В этом деле подозрения также получили двое чиновников Нацполиции.

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