Вячеслав Брюховецкий умер — что известно о первом президенте НаУКМАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- 12 ноября умер Герой Украины, инициатор возрождения и первый президент Киево-Могилянской академии Вячеслав Брюховецкий.
- Рассказываем о его биографии и вкладе в развитие образования.
На 79-м году ушел из жизни Герой Украины, выдающийся литературовед, общественный деятель и один из основателей Народного Руха Украины Вячеслав Брюховецкий. Он был инициатором возрождения Киево-Могилянской академии и ее первым президентом.
Об этом сообщил Национальный университет Киево-Могилянской академии.
Умер Вячеслав Брюховецкий: Герой Украины и первый президент НаУКМА
О причинах смерти Вячеслава Брюховецкого не сообщается. Однако в сообщении уточняется, что он ушел из жизни в четверг, 12 ноября.
Как отмечается, Вячеслав Брюховецкий был выдающимся педагогом, журналистом, литературоведом и принадлежал к поколению деятелей, которые не просто мечтали о независимости, а активно творили ее своим трудом и гражданской позицией.
В 1991 году, на заре восстановления украинской государственности, он взялся за проект, который казался многим неосуществимым — возрождение Киево-Могилянской академии. Соединив давние академические традиции с лучшими западными образовательными практиками, Брюховецкий создал университет, отвергший постсоветское наследие.
Под его руководством и благодаря его видению в НаУКМА состоялись знаковые трансформации украинского высшего образования:
- в 1996 году в университете открыли первые магистерские программы;
- в 2008 году была создана Докторская школа с первыми структурированными программами подготовки докторов философии;
- в академии утвердились действенное студенческое самоуправление, культура взаимного доверия, свободы творчества и критического мышления.
Ценности, заложенные им, сформировали активную гражданскую позицию университета. Могилянское сообщество принимало участие в Оранжевой революции (2004–2005 годов) и Революции достоинства (2013–2014 годов), а на протяжении 2005–2010 годов отстаивала принципы университетской автономии в профильном Консорциуме.
В академии отмечают, что главным достижением Брюховецкого стали воспитанные им поколения могилянцев, которые работают сегодня в государственном управлении, науке, образовании, дипломатии, медиа, бизнесе, общественном секторе, а также защищают Украину на фронте.
Сообщество университета выразило искренние соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Вячеслава Брюховецкого.