На 79-м году ушел из жизни Герой Украины, выдающийся литературовед, общественный деятель и один из основателей Народного Руха Украины Вячеслав Брюховецкий. Он был инициатором возрождения Киево-Могилянской академии и ее первым президентом.

Об этом сообщил Национальный университет Киево-Могилянской академии.

Умер Вячеслав Брюховецкий: Герой Украины и первый президент НаУКМА

О причинах смерти Вячеслава Брюховецкого не сообщается. Однако в сообщении уточняется, что он ушел из жизни в четверг, 12 ноября.

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Как отмечается, Вячеслав Брюховецкий был выдающимся педагогом, журналистом, литературоведом и принадлежал к поколению деятелей, которые не просто мечтали о независимости, а активно творили ее своим трудом и гражданской позицией.

В 1991 году, на заре восстановления украинской государственности, он взялся за проект, который казался многим неосуществимым — возрождение Киево-Могилянской академии. Соединив давние академические традиции с лучшими западными образовательными практиками, Брюховецкий создал университет, отвергший постсоветское наследие.

Под его руководством и благодаря его видению в НаУКМА состоялись знаковые трансформации украинского высшего образования:

в 1996 году в университете открыли первые магистерские программы;

в 2008 году была создана Докторская школа с первыми структурированными программами подготовки докторов философии;

в академии утвердились действенное студенческое самоуправление, культура взаимного доверия, свободы творчества и критического мышления.

Ценности, заложенные им, сформировали активную гражданскую позицию университета. Могилянское сообщество принимало участие в Оранжевой революции (2004–2005 годов) и Революции достоинства (2013–2014 годов), а на протяжении 2005–2010 годов отстаивала принципы университетской автономии в профильном Консорциуме.

В академии отмечают, что главным достижением Брюховецкого стали воспитанные им поколения могилянцев, которые работают сегодня в государственном управлении, науке, образовании, дипломатии, медиа, бизнесе, общественном секторе, а также защищают Украину на фронте.

Сообщество университета выразило искренние соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам Вячеслава Брюховецкого.

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