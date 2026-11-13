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Потери РФ на 13 ноября: ВСУ уничтожили 2 590 оккупантов, 44 артсистемы и 1 160 БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте не менее 2 590 российских оккупантов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 13 ноября 2026 года
- около 1 618 920 (+2 590) человек,
- танков — 12 472 (+1),
- боевых бронированных машин — 25 731 (+11),
- артиллерийских систем — 52 322 (+44),
- РСЗО — 2 271 (+2),
- средств ПВО — 1 756,
- самолетов — 452,
- вертолетов — 356,
- наземных робототехнических комплексов — 3 136 (+6),
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 607 083 (+1 160),
- крылатых ракет — 5 196,
- кораблей и катеров — 35,
- подводных лодок — 2,
- автомобильной техники и автоцистерн — 174 307 (+469),
- специальной техники — 4 905 (+6).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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