За последние сутки Силы обороны уничтожили на фронте не менее 2 590 российских оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 13 ноября 2026 года

  • около 1 618 920 (+2 590) человек,
  • танков — 12 472 (+1),
  • боевых бронированных машин — 25 731 (+11),
  • артиллерийских систем — 52 322 (+44),
  • РСЗО — 2 271 (+2),
  • средств ПВО — 1 756,
  • самолетов — 452,
  • вертолетов — 356,
  • наземных робототехнических комплексов — 3 136 (+6),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 607 083 (+1 160),
  • крылатых ракет — 5 196,
  • кораблей и катеров — 35,
  • подводных лодок — 2,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 174 307 (+469),
  • специальной техники — 4 905 (+6).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 724-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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