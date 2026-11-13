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Втрати ворога на 13 листопада: ЗСУ знищили 2590 окупантів, 44 артсистеми та 1160 БпЛАДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Минулої доби Сили оборони ліквідували на фронті щонайменше 2 590 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 13 листопада 2026 року
- близько 1 618 920 (+2 590) осіб,
- танків — 12 472 (+1),
- бойових броньованих машин — 25 731 (+11),
- артилерійських систем — 52 322 (+44),
- РСЗВ — 2 271 (+2),
- засобів ППО — 1 756,
- літаків — 452,
- гелікоптерів — 356,
- наземних робототехнічних комплексів — 3 136 (+6),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 607 083 (+1 160),
- крилатих ракет — 5 196,
- кораблів та катерів — 35,
- підводних човнів — 2,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 174 307 (+469),
- спеціальної техніки — 4 905 (+6).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 724-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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