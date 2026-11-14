В воскресенье, 15 ноября, в отдельных регионах Украины введут почасовые графики отключения электроэнергии для всех категорий потребителей и промышленных предприятий.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 15 ноября: что известно

Как отметили в компании, почасовые графики отключений для всех категорий потребителей объемом от 1,5 до 2 очередей будут действовать в течение всех суток. Ограничения электроснабжения для промышленности также будут применяться круглосуточно.

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Причиной введения графиков стали последствия ракетно-дроновых атак России на энергетическую систему Украины.

– Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения, – отметили в Укрэнерго.

Напомним, утром 14 ноября российские войска атаковали энергетический объект компании ДТЭК, расположенный на севере Одесской области. Из-за удара почти 50 тыс. семей остались без электроснабжения.

Этот объект уже не впервые подвергается вражеским обстрелам. Специалисты ДТЭК приступили к ликвидации последствий атаки сразу после того, как ситуация с безопасностью позволила начать работы.

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