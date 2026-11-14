Заявление российской стороны о якобы захвате села Воскресенка Запорожской области не соответствует действительности. Населенный пункт находится под контролем Сил обороны Украины и расположен более чем в 20 км от линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщили в ЦПД со ссылкой на Группировку войск Юг.

Россияне не контролируют село Воскресенка в Запорожской области

В подтверждение того, что Воскресенка остается под контролем Украины, военнослужащие 142 отдельной механизированной бригады записали видео непосредственно в населенном пункте и развернули там украинский флаг.

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❗️ Russian claims about the alleged capture of Voskresenka in Zaporizhzhia Oblast are false. The settlement remains under the control of Ukraine’s Defense Forces. https://t.co/m0rrBSPkoT — Center for Countering Disinformation (@CforCD) November 14, 2026

В ГВ Юг объяснили, что до конца октября российские войска планировали прорвать украинскую полосу обороны. Однако реализовать этот замысел оккупантам не удалось.

— Не сумев реализовать этот замысел, оккупанты создают для своего командования иллюзию продвижения в направлении Запорожья. На самом же деле Воскресенка находится глубоко в нашем тылу, — сообщили военные.

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что российское командование в очередной раз пытается выдать желаемое за действительное, создавая ложное представление о продвижении своих войск на фронте.

Напомним, в октябре президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала осени украинские защитники деоккупировали больше территорий, чем российские войска захватили за этот период.

По его словам, украинские военные сдерживают российские штурмы вблизи Доброполья и удерживают позиции в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

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