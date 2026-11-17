Валик Михиенко из Львов на джипе впервые станет отцом: фото и видео с гендер-патиДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Украинский комик и звезда проекта Львы на джипе Валентин Михиенко и его супруга Анастасия готовятся впервые стать родителями.
Валентин и Анастасия уже провели гендер-пати, объявив пол ребенка.
Валентин Михиенко с женой провели гендер-пати
Радостной новостью о предстоящем пополнении в семье Валик Михиенко и его жена поделились в своих соцсетях.
Супруги организовали камерное гендер-пати, во время которого узнали пол первенца — у пары родится сын.
Вместо привычных шаров или цветного дыма влюбленные устроили для родных креативный сюрприз — распаковку завернутого полотна.
Как только Валик и Анастасия сняли бумагу, гости увидели картину в голубовато-синих тонах с надписью мальчик.
В то же время ориентировочная дата родов и выбранное для мальчика имя будущие родители пока держат в тайне.
Напомним, что Валентин сделал предложение Анастасии в январе 2026 года, а уже в мае пара отпраздновала свадьбу в узком кругу родных и друзей.
Фото: Валентин Михиенко