Украинский комик и звезда проекта Львы на джипе Валентин Михиенко и его супруга Анастасия готовятся впервые стать родителями.

Валентин и Анастасия уже провели гендер-пати, объявив пол ребенка.

Валентин Михиенко с женой провели гендер-пати

Радостной новостью о предстоящем пополнении в семье Валик Михиенко и его жена поделились в своих соцсетях.

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Супруги организовали камерное гендер-пати, во время которого узнали пол первенца — у пары родится сын.

Вместо привычных шаров или цветного дыма влюбленные устроили для родных креативный сюрприз — распаковку завернутого полотна.

Как только Валик и Анастасия сняли бумагу, гости увидели картину в голубовато-синих тонах с надписью мальчик.

В то же время ориентировочная дата родов и выбранное для мальчика имя будущие родители пока держат в тайне.

Напомним, что Валентин сделал предложение Анастасии в январе 2026 года, а уже в мае пара отпраздновала свадьбу в узком кругу родных и друзей.

Фото: Валентин Михиенко

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