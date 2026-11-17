Карта боевых действий на 17 ноября 2026 года — ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За последние сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.
Вчера противник нанес два ракетных удара и 90 авиаударов, в ходе которых сбросил 262 управляемые авиабомбы.
Кроме того, захватчики задействовали 9 018 дронов-камикадзе и осуществили 2 284 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий на 17 ноября 2026 года
Ситуация в Украине на 17 ноября 2026 года
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор нанес четыре авиаудара, применив восемь управляемых авиабомб, и осуществил 18 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, один из которых — с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Охримовка.
На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.
Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили четыре атаки вблизи Заречного и в сторону населенного пункта Лиман.
На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Озерного и Николаевки.
На Краматорском направлении оккупанты один раз штурмовали в сторону Попасного.
На Константиновском направлении зафиксировано четыре атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка.
Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Торецкое, Вольное, Доброполье, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Грузкое, Мирное, Сергеевка.
На Александровском направлении штурмовых действий не зафиксировано.
На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Тернуватое, Долинка и Егоровка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 17 ноября 2026 года
- личный состав — около 1 627 040 (+1 620) человек;
- танки — 12 482 (+2);
- боевые бронированные машины — 25 813 (+6);
- артиллерийские системы — 52 516 (+52);
- РСЗО — 2 282 (+4);
- средства ПВО — 1 762;
- самолеты — 452;
- вертолеты — 356;
- наземные робототехнические комплексы — 3 176 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 611 870 (+1 494);
- крылатые ракеты — 5 196;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 176 451 (+521);
- специальная техника — 4 913 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 728-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.