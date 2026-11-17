За последние сутки зафиксировано 135 боевых столкновений.

Вчера противник нанес два ракетных удара и 90 авиаударов, в ходе которых сбросил 262 управляемые авиабомбы.

Кроме того, захватчики задействовали 9 018 дронов-камикадзе и осуществили 2 284 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за последние сутки агрессор нанес четыре авиаудара, применив восемь управляемых авиабомб, и осуществил 18 обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, один из которых — с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в сторону населенного пункта Охримовка.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не проводил.

Попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты проводили четыре атаки вблизи Заречного и в сторону населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Озерного и Николаевки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз штурмовали в сторону Попасного.

На Константиновском направлении зафиксировано четыре атаки. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка.

Тринадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться недалеко от населенных пунктов Торецкое, Вольное, Доброполье, Светлое, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Грузкое, Мирное, Сергеевка.

На Александровском направлении штурмовых действий не зафиксировано.

На Гуляйпольском направлении оккупанты шесть раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Тернуватое, Долинка и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.