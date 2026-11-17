Протягом минулої доби зафіксовано 135 бойових зіткнень.

Учора противник завдав двох ракетних ударів, 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 262 керовані авіабомби.

Крім того, загарбники застосували 9 018 дронів-камікадзе та здійснили 2 284 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

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Карта бойових дій на 17 листопада 2026

Ситуація в Україні на 17 листопада 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши вісім КАБ, та здійснив 18 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника у бік населеного пункту Охрімівка.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили чотири атаки поблизу Зарічного та у бік населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив чотири атаки в бік Озерного та Миколаївки.

На Краматорському напрямку окупанти штурмували один раз в бік Попасного.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано чотири атаки. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка.

Тринадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Торецьке, Вільне, Добропілля, Світле, Молодецьке та в бік населених пунктів Кучерів Яр, Грузьке, Мирне, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку штурмові дії не зафіксовані.

На Гуляйпільському напрямку окупанти шість разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Тернувате, Долинка та Єгорівка.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 17 листопада 2026 року

особовий склад — близько 1 627 040 (+1 620) осіб;

танки — 12 482 (+2);

бойові броньовані машини — 25 813 (+6);

артилерійські системи — 52 516 (+52);

РСЗВ — 2 282 (+4);

засоби ППО — 1 762;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3 176 (+10);

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 611 870 (+1 494);

крилаті ракети — 5 196;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 176 451 (+521);

спеціальна техніка — 4 913 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 728-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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