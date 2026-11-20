У чотирьох областях запровадили аварійні відключення світла через атаку РФДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- У чотирьох областях України вимушено діють аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки.
- Розповідаємо, в яких регіонах застосували екстрені обмеження електропостачання.
У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру вранці 20 листопада.
Про запровадження обмежень електропостачання повідомили в Укренерго та ДТЕК.
Аварійне відключення електроенергії у чотирьох областях
За даними оператора енергосистеми, через атаку Росії на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі України є вкрай складною. Аварійні відключення вимушено застосували у чотирьох регіонах, щоб стабілізувати її роботу. Це стосується Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей.
В Укренерго зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам. Про подальші зміни компанія повідомлятиме додатково.
Вранці 20 листопада під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну пролунали вибухи у Львові. За інформацією мера Львова Андрія Садового та начальника ОВА Максима Козицького, у місті та області зафіксували пошкодження.
Зокрема, на вулиці Лазаренка у Львові виявили уламки ударного безпілотника Shahed — пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна. На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети, а на місці працюють рятувальники.
Водночас у селі Лисиничі Львівської області пошкоджено приватний будинок (за попередніми даними, постраждалих і пожежі немає).
Крім того, за даними компанії ДТЕК, внаслідок масованої російської атаки 20 листопада без електропостачання у Києві залишилася частина мешканців п’яти районів, а в інших районах столиці запровадили екстрені відключення.