У Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях вимушено запровадили аварійні відключення електроенергії внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру вранці 20 листопада.

Про запровадження обмежень електропостачання повідомили в Укренерго та ДТЕК.

Аварійне відключення електроенергії у чотирьох областях

За даними оператора енергосистеми, через атаку Росії на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі України є вкрай складною. Аварійні відключення вимушено застосували у чотирьох регіонах, щоб стабілізувати її роботу. Це стосується Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Дніпропетровської областей.

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В Укренерго зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію та повернути електропостачання споживачам. Про подальші зміни компанія повідомлятиме додатково.

Вранці 20 листопада під час масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну пролунали вибухи у Львові. За інформацією мера Львова Андрія Садового та начальника ОВА Максима Козицького, у місті та області зафіксували пошкодження.

Зокрема, на вулиці Лазаренка у Львові виявили уламки ударного безпілотника Shahed — пошкоджено два автомобілі, а в гуртожитку вибито вікна. На вулиці Пулюя на тротуарі знайшли частину ракети, а на місці працюють рятувальники.

Водночас у селі Лисиничі Львівської області пошкоджено приватний будинок (за попередніми даними, постраждалих і пожежі немає).

Крім того, за даними компанії ДТЕК, внаслідок масованої російської атаки 20 листопада без електропостачання у Києві залишилася частина мешканців п’яти районів, а в інших районах столиці запровадили екстрені відключення.

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