В результате массированной российской атаки 20 ноября без электроснабжения осталась часть жителей пяти районов Киева, а в других районах столицы ввели экстренные отключения.

О ситуации в энергосистеме столицы сообщает компания ДТЭК.

Аварийное отключение электроэнергии в Киеве

По данным компании, из-за массированной атаки врага без электроэнергии осталась часть потребителей в пяти районах столицы, в частности Печерском, Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Дарницком.

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В других районах Киева действуют экстренные отключения электроэнергии из-за повреждения оборудования и перегрузки сетей.

В ДТЭК отметили, что ремонтные бригады уже работают над ликвидацией последствий обстрела и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома киевлян и стабилизировать работу сети.

Кроме Киева, аварийные отключения электроэнергии были введены во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях, утверждают в компании Укрэнерго.

Из-за атаки на энергоструктуру ситуация крайне сложная, отметили там. Энергетики работают над тем, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть электроснабжение.

Баллистическая атака на Киев 20 ноября

На протяжении ночи и утром 20 ноября в Киеве прогремели взрывы во время атаки российских баллистических ракет и реактивных дронов. После обстрелов в трех районах столицы возникли пожары.

Кроме того, из-за удара баллистическими ракетами повреждены три моста в Киеве: Дарницкий, Южный и Подольско-Воскресенский мостовой переход.

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