В субботу, 21 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять плановые отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 21 ноября: что известно

Для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности, а для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 3 очередей.

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Причиной введения ограничений стали последствия российских атак на энергетическую систему Украины.

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования и сетей, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение украинцам.

Актуальные графики отключений электроэнергии необходимо проверять на официальных страницах операторов систем распределения.

Напомним, сегодня утром под атакой РФ оказались, среди прочего, подстанции Укрэнерго. Это существенно повлияло на функционирование энергосистемы страны.

Из-за последствий российских обстрелов в Полтавской и Харьковской областях были вынуждены ввести аварийные отключения электроэнергии.

Самой сложной оставалась ситуация в Одессе, где после российского удара без электроснабжения оказалась значительная часть города и прилегающих районов.

В результате вражеских атак обесточивание зафиксировали в Киеве и десяти областях Украины: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской.

Вечером 20 ноября российские войска массированно атаковали одну из теплоэлектростанций ДТЭК.

В результате обстрела энергетическое оборудование объекта получило значительные повреждения.

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