У суботу, 21 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла 21 листопада: що відомо

Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 3 черг.

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Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських атак на енергетичну систему України.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якомога швидше повернути електропостачання українцям.

Актуальні графіки відключень електроенергії необхідно перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Нагадаємо, сьогодні вранці під атакою РФ опинилися, серед іншого, підстанції Укренерго. Це суттєво вплинуло на функціонування енергосистеми країни.

Через наслідки російських обстрілів у Полтавській та Харківській областях були змушені запровадити аварійні відключення електроенергії.

Найважчою залишалася ситуація в Одесі, де після російського удару без електропостачання опинилася значна частина міста та прилеглих районів.

Унаслідок ворожих атак знеструмлення зафіксували в Києві та десяти областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській.

Увечері 20 листопада російські війська масовано атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Унаслідок обстрілу енергетичне обладнання об’єкта зазнало значних пошкоджень.

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