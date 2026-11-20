Крупнейший одноразовый транш: Украина получила почти €8 млрд от ЕСДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Украина получила от Европейского Союза около €8 млрд в рамках программы Ukraine Facility. Это рекордный единовременный платеж за все время ее реализации.
Транш ЕС Украине: почти €8 млрд уже поступили в бюджет
Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, средства уже зачислены в государственный бюджет. Финансовая помощь ЕС будет способствовать поддержанию экономической стабильности Украины и финансированию первоочередных государственных потребностей в условиях полномасштабной войны.
Благодаря новому траншу общий объем финансирования, полученного Украиной по программе Ukraine Facility с начала 2026 года, достиг €13,57 млрд.
Выделение средств стало возможным после выполнения Украиной более 20 мероприятий, определенных Планом Украины. Несмотря на российскую агрессию, государство продолжает проводить необходимые реформы, выполнять международные обязательства и продвигаться на пути к членству в Евросоюзе.
Отдельную благодарность за финансовую поддержку Украины Корецкий высказал президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, Еврокомиссии и государствам-членам ЕС.
Напомним, 16 ноября Совет Европейского Союза одобрил рекордный транш для Украины в размере почти €8 млрд в рамках программы Ukraine Facility.
Это девятая выплата по механизму, решение о котором было принято после выполнения Украиной более 20 реформ.