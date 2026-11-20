Україна отримала від Європейського Союзу майже €8 млрд в межах програми Ukraine Facility. Це рекордний одноразовий платіж за весь час її реалізації.

Транш ЄС Україні: майже €8 млрд уже надійшли до бюджету

Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, кошти вже зараховано до державного бюджету. Фінансова допомога ЄС сприятиме підтриманню економічної стабільності України та фінансуванню першочергових державних потреб в умовах повномасштабної війни.

Завдяки новому траншу загальний обсяг фінансування, отриманого Україною за програмою Ukraine Facility від початку 2026 року, сягнув €13,57 млрд.

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Виділення коштів стало можливим після виконання Україною понад 20 заходів, визначених Планом України. Попри російську агресію, держава продовжує впроваджувати необхідні реформи, виконувати міжнародні зобов’язання та просуватися на шляху до членства в Євросоюзі.

Окрему подяку за фінансову підтримку України висловлено президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС.

Нагадаємо, 16 листопада Рада Європейського Союзу схвалила рекордний транш для України у розмірі майже €8 млрд у межах програми Ukraine Facility.

Це дев’ята виплата за механізмом, рішення про яку ухвалили після виконання Україною понад 20 реформ.

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