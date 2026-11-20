Найбільший одноразовий транш: Україна отримала майже €8 млрд від ЄСДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
Україна отримала від Європейського Союзу майже €8 млрд в межах програми Ukraine Facility. Це рекордний одноразовий платіж за весь час її реалізації.
Транш ЄС Україні: майже €8 млрд уже надійшли до бюджету
Як повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, кошти вже зараховано до державного бюджету. Фінансова допомога ЄС сприятиме підтриманню економічної стабільності України та фінансуванню першочергових державних потреб в умовах повномасштабної війни.
Завдяки новому траншу загальний обсяг фінансування, отриманого Україною за програмою Ukraine Facility від початку 2026 року, сягнув €13,57 млрд.
Виділення коштів стало можливим після виконання Україною понад 20 заходів, визначених Планом України. Попри російську агресію, держава продовжує впроваджувати необхідні реформи, виконувати міжнародні зобов’язання та просуватися на шляху до членства в Євросоюзі.
Окрему подяку за фінансову підтримку України висловлено президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Єврокомісії та державам-членам ЄС.
Нагадаємо, 16 листопада Рада Європейського Союзу схвалила рекордний транш для України у розмірі майже €8 млрд у межах програми Ukraine Facility.
Це дев’ята виплата за механізмом, рішення про яку ухвалили після виконання Україною понад 20 реформ.