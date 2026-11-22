Карта боевых действий на 22 ноября 2026 – ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 131 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар, 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7217 дронов-камикадзе и произвели 1951 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 22 ноября 2026
Ситуация в Украине на 22 ноября 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес трех авиаударов и произвел 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки в сторону населенного пункта Охримовка.
На Купянском направлении враг не атаковал.
На Лиманском направлении оккупанты провели шесть атак в сторону населенных пунктов Зеленая Долина, Лиман и Диброва.
На Славянском направлении противник совершил одну атаку в сторону Николаевки.
На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.
На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак в районе Константиновки и в сторону Новопавловки, Дружковки.
На Покровском направлении зафиксировано 16 атак неподалеку от населенных пунктов Вольное, Доброполье, Водянское и населенных пунктов Кучеров Яр, Черниговка, Святогорка, Мирное, Сергеевка, Новопавловка.
На Александровском направлении штурмовые действия не зафиксированы.
На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали наши позиции в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Доброполье, Воздвижовка, Гуляйпольское, Новоселовка.
На Ореховском направлении противник однажды атаковал в сторону Новоданиловки.
В Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.
Потери РФ на 22 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 637 170 (+2 310);
- танков — 12 487 (+2);
- боевых бронированных машин — 25 923 (+39);
- артиллерийских систем — 52 661 (+66);
- реактивных систем залпового огня — 2 295 (+6);
- средств противовоздушной обороны — 1 767;
- самолетов — 452;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 209 (+6);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 616 803 (+1392);
- крылатых ракет — 5 278;
- кораблей и катеров — 35;
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 178 062 (+243);
- специальной техники — 4 925 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.