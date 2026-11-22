За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 131 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар, 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 249 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7217 дронов-камикадзе и произвели 1951 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 22 ноября 2026

Ситуация в Украине на 22 ноября 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес трех авиаударов и произвел 52 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили две атаки в сторону населенного пункта Охримовка.

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На Купянском направлении враг не атаковал.

На Лиманском направлении оккупанты провели шесть атак в сторону населенных пунктов Зеленая Долина, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении противник совершил одну атаку в сторону Николаевки.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не производил.

На Константиновском направлении зафиксировано 12 атак в районе Константиновки и в сторону Новопавловки, Дружковки.

На Покровском направлении зафиксировано 16 атак неподалеку от населенных пунктов Вольное, Доброполье, Водянское и населенных пунктов Кучеров Яр, Черниговка, Святогорка, Мирное, Сергеевка, Новопавловка.

На Александровском направлении штурмовые действия не зафиксированы.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали наши позиции в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Злагода, Доброполье, Воздвижовка, Гуляйпольское, Новоселовка.

На Ореховском направлении противник однажды атаковал в сторону Новоданиловки.

В Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

Потери РФ на 22 ноября 2026 года

личного состава — около 1 637 170 (+2 310);

танков — 12 487 (+2);

боевых бронированных машин — 25 923 (+39);

артиллерийских систем — 52 661 (+66);

реактивных систем залпового огня — 2 295 (+6);

средств противовоздушной обороны — 1 767;

самолетов — 452;

вертолетов — 356;

наземных робототехнических комплексов — 3 209 (+6);

беспилотников оперативно-тактического уровня — 616 803 (+1392);

крылатых ракет — 5 278;

кораблей и катеров — 35;

подводных лодок — 2;

автомобильной техники и автоцистерн — 178 062 (+243);

специальной техники — 4 925 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 733-и сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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