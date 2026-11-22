Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 131 бойове зіткнення. Ворог завдав одного ракетного удару, 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 249 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 7217 дронів-камікадзе та здійснили 1951 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2026

Ситуація в Україні на 22 листопада 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаударів та здійснив 52 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки у бік населеного пункту Охрімівка.

Зараз дивляться

На Куп’янському напрямку ворог не атакував.

На Лиманському напрямку окупанти провели шість атак у бік населених пунктів Зелена Долина, Лиман та Діброва.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в бік Миколаївки.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 12 атак у районі Костянтинівки та в бік Новопавлівки, Дружківки.

На Покровському напрямку зафіксовано 16 атак неподалік населених пунктів Вільне, Добропілля, Водянське та населених пунктів Кучерів Яр, Чернігівка, Святогорівка, Мирне, Сергіївка, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

На Гуляйпільському напрямку окупанти сім разів атакували наші позиції у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Злагода, Добропілля, Воздвижівка, Гуляйпільське, Новоселівка.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував у бік Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

Втрати ворога на 22 листопада 2026 року

особового складу — близько 1 637 170 (+2 310);

танків — 12 487 (+2);

бойових броньованих машин — 25 923 (+39);

артилерійських систем — 52 661 (+66);

реактивних систем залпового вогню — 2 295 (+6);

засобів протиповітряної оборони — 1 767;

літаків — 452;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічніх комплексів — 3 209 (+6);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 616 803 (+1392);

крилатих ракет — 5 278;

кораблів та катерів — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 178 062 (+243);

спеціальної техніки — 4 925 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 733-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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