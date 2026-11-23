Украинская разведка располагает информацией о подготовке россиянами новых ракетных атак. Гражданам следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 23 ноября.

Россия готовит новый ракетный удар

— Есть информация от нашей разведки о подготовке россиян к новым ударам. Пожалуйста, прошу, реагируйте на сигналы ракетной опасности и берегите себя, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что реагировать на предупреждения об опасности должны не только украинцы, но и Соединенные Штаты и другие государства, от которых зависит поставка Украине противобаллистических средств для защиты городов и инфраструктуры.

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— Каждая ракета для Пэтриота у нас – это минус для России, минус ее пренебрежения к дипломатии и к жизни. Война продолжается только потому, что Россия верит в свою возможность убивать и разрушать. Нужно ее остановить. Нужно остановить эту российскую войну. Нужно помогать Украине и защищать жизнь, – сказал глава государства.

По словам президента, Украине необходимы дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Он выразил надежду на соответствующие решения со стороны США.

Защита от российских дронов и усиление авиации

Владимир Зеленский рассказал о результатах заседания Ставки, которое состоялось 23 ноября.

Главной темой стало усиление защиты Украины от российских реактивных дронов с учетом планов РФ по наращиванию их производства в следующем году.

Президент сообщил, что украинская разведка располагает информацией об объемах производства российских беспилотников, каналах поставки компонентов и планах их применения.

Для противодействия этой угрозе, по его словам, необходимо усилить санкционное давление на Россию, ввести более действенный экспортный контроль и увеличить количество средств поражения российских дронов.

— F-16 Украине нужно больше, таких самолетов. Грипенов, которые должны появиться в Украине с января, тоже нужно будет больше. И я на своем уровне с лидерами, МИД и Министерством обороны – у всех нас есть конкретные задачи, будет больше самолетов для нашей обороны, – подчеркнул он.

Зеленский рассказал о положительных результатах работы украинских производителей оружия. В Украине появилось больше эффективных перехватчиков для борьбы с реактивными Шахедами. Все доступные средства планируют законтрактовать.

Выступление перед Парламентской ассамблеей НАТО

23 ноября Зеленский принял участие в работе Парламентской ассамблеи НАТО. Он отметил поддержку Украины со стороны стран-партнеров, их парламентариев, лидеров и представителей общественности.

— Главное – есть понимание, что Украине вполне справедливо место в НАТО и Украина не только на уровне, чтобы быть в Альянсе, но и реально может усилить НАТО, – отметил глава государства.

Он добавил, что опыт украинских военных и отечественные технологии имеют важное значение для защиты Европы от угроз.

Президент рассказал о работе с международными партнерами над определением конкретного наполнения будущих гарантий безопасности для Украины и ее граждан.

Дроны поразили российские корабли вблизи Ливии

Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных, которые провели операцию вблизи побережья Ливии. Украинские силы поразили два судна, которые Россия использовала для обеспечения войны.

Речь идет о корвете, который президент назвал одним из новейших в российском флоте, и грузовом судне, перевозившем оружие. В результате операции корвет затонул, а грузовой корабль больше не осуществляет перевозки.

Глава государства уточнил, что операцию провели с применением украинских морских дронов. В ней были задействованы Служба безопасности Украины и подразделения Сил обороны.

— Без этих кораблей в той акватории России будет сложнее способствовать конфликтам и нестабильности еще и в том регионе. Украинские морские операции будут продолжаться, – подытожил президент.

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