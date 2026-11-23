Українська розвідка має інформацію про підготовку росіянами до нових ракетних атак. Громадянам варто реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 23 листопада.

Росія готує новий ракетний удар

– Є інформація від нашої розвідки про підготовку росіян до нових ударів. Будь ласка, прошу, реагуйте на сигнали ракетної небезпеки і бережіть себе, – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що реагувати на попередження про небезпеку мають не лише українці, а й Сполучені Штати та інші держави, від яких залежить постачання Україні антибалістичних засобів для захисту міст та інфраструктури.

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– Кожна ракета для Петріота в нас – це мінус для Росії, мінус її зневаги до дипломатії і до життя. Війна триває тільки тому, що Росія вірить у свою можливість вбивати та руйнувати. Треба її зупинити. Треба зупинити цю російську війну. Треба допомагати Україні й захищати життя, – сказав глава держави.

За словами президента, Україні необхідні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Він висловив сподівання на відповідні рішення з боку США.

Захист від російських дронів і посилення авіації

Володимир Зеленський розповів про результати засідання Ставки, яке відбулося 23 листопада.

Головною темою стало посилення захисту України від російських реактивних дронів з урахуванням планів РФ щодо нарощування їхнього виробництва у наступному році.

Президент повідомив, що українська розвідка володіє інформацією про обсяги виробництва російських безпілотників, канали постачання компонентів та плани їхнього застосування.

Для протидії цій загрозі, за його словами, необхідно посилити санкційний тиск на Росію, запровадити дієвіший експортний контроль та збільшити кількість засобів ураження російських дронів.

– F-16 Україні потрібно більше, таких літаків. Гріпенів, які мають з’явитись в Україні із січня, теж треба буде більше. І я на своєму рівні з лідерами, МЗС та Міністерство оборони – у всіх нас є конкретні завдання, буде більше літаків для нашої оборони, – наголосив він.

Зеленський розповів про позитивні результати роботи українських виробників зброї. В Україні з’явилося більше ефективних перехоплювачів для боротьби з реактивними Шахедами. Усі доступні засоби планують законтрактувати.

Виступ перед Парламентською асамблеєю НАТО

23 листопада Зеленський взяв участь у роботі Парламентської асамблеї НАТО. Він відзначив підтримку України з боку країн-партнерів, їхніх парламентарів, лідерів та представників громадськості.

– Головне – є розуміння, що Україні цілком справедливе місце в НАТО й Україна не тільки на рівні, щоб бути в Альянсі, але й реально може посилити НАТО, – зауважив глава держави.

Він додав, що досвід українських військових і вітчизняні технології мають важливе значення для захисту Європи від загроз.

Президент розповів про роботу з міжнародними партнерами над визначенням конкретного наповнення майбутніх гарантій безпеки для України та її громадян.

Дрони уразили російські кораблі поблизу Лівії

Володимир Зеленський подякував українським військовим, які провели операцію поблизу узбережжя Лівії. Українські сили уразили два судна, які Росія використовувала для забезпечення війни.

Йдеться про корвет, який президент назвав одним із найновіших у російському флоті, та вантажне судно, що перевозило зброю. Унаслідок операції корвет затонув, а вантажний корабель більше не здійснює перевезень.

Глава держави уточнив, що операцію провели із застосуванням українських морських дронів. До неї були залучені Служба безпеки України та підрозділи Сил оборони.

– Без цих кораблів у тій акваторії Росії буде складніше сприяти конфліктам та нестабільності ще й у тому регіоні. Українські морські операції триватимуть, – підсумував президент.

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