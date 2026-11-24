Кабмин усиливает защиту водоснабжения в крупных городах: что изменитсяДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Правительство приняло дополнительные решения для стабилизации водоснабжения и канализации.
- Водоканалы должны подготовить графики регулирования нагрузки на канализационные сети.
Правительство Украины приняло ряд решений по стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах на случай российских ударов по критической инфраструктуре.
Об этом сообщил Сергей Корецкий в заявлении о решениях правительства.
Обеспечение водоснабжения в Украине после российских атак: что известно
По словам Сергея Корецкого, правительство приняло дополнительные решения в ответ на смену тактики российских атак на системы жизнеобеспечения городов. Часть мер не разглашается из соображений безопасности.
Главная цель — свести к минимуму перебои с водоснабжением и водоотведением, прежде всего на критически важных социальных объектах.
Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений. Это нужно, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети в пиковые периоды.
При этом больницы и другие критически важные объекты должны работать без перебоев.
Если инфраструктура сильно пострадает от российских ударов, местные власти должны оперативно информировать население о ситуации.
Также нужно заранее подготовить схемы доставки питьевой и технической воды на случай временных ограничений водоснабжения.
Отдельное поручение касается ускорения установки резервных источников электропитания на критически важных элементах систем водоснабжения и водоотведения. Их также нужно обеспечить дополнительным оборудованием и специальной техникой.
Все области Украины и Киев должны отчитаться о ходе подготовки. Координацию соответствующих мер будет обеспечивать Мининфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Кабмин