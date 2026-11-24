Правительство Украины приняло ряд решений по стабилизации водоснабжения и работы канализации в крупных городах на случай российских ударов по критической инфраструктуре.

Об этом сообщил Сергей Корецкий в заявлении о решениях правительства.

Обеспечение водоснабжения в Украине после российских атак: что известно

По словам Сергея Корецкого, правительство приняло дополнительные решения в ответ на смену тактики российских атак на системы жизнеобеспечения городов. Часть мер не разглашается из соображений безопасности.

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Главная цель — свести к минимуму перебои с водоснабжением и водоотведением, прежде всего на критически важных социальных объектах.

Местные власти вместе с водоканалами должны подготовить графики регулирования сбросов промышленных предприятий и работы государственных и коммунальных учреждений. Это нужно, чтобы снизить нагрузку на канализационные сети в пиковые периоды.

При этом больницы и другие критически важные объекты должны работать без перебоев.

Если инфраструктура сильно пострадает от российских ударов, местные власти должны оперативно информировать население о ситуации.

Также нужно заранее подготовить схемы доставки питьевой и технической воды на случай временных ограничений водоснабжения.

Отдельное поручение касается ускорения установки резервных источников электропитания на критически важных элементах систем водоснабжения и водоотведения. Их также нужно обеспечить дополнительным оборудованием и специальной техникой.

Все области Украины и Киев должны отчитаться о ходе подготовки. Координацию соответствующих мер будет обеспечивать Мининфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Кабмин