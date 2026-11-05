Кабинет министров Украины передаст столице 10 дополнительных мощных генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов Киевводоканала. Еще 21 генератор поступит в 12 общин в разных регионах страны.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Кабмин передаст Киеву генераторы для работы водоканала

Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение водоканалов альтернативными источниками энергии является стратегической задачей защиты населения в условиях постоянных обстрелов энергосистемы.

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— Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания, — утверждает Корецкий.

Передача оборудования осуществляется за деньги из резервного фонда в рамках государственной программы обеспечения общин мобильной генерацией. Премьер-министр также обратился к местным властям с требованием как можно быстрее ввести оборудование в эксплуатацию.

— Призываю местные органы власти обеспечить скорейшую установку и подключение оборудования, — подчеркнул он.

Ситуация с водоснабжением в Киеве

В результате обесточивания основных объектов Киевводоканала из-за атак на энергетику возникали временные проблемы с водоснабжением в Киеве, о чем предупреждали в КГГА.

Там сообщили, что по состоянию на утро 4 ноября поставки воды в Киеве удалось частично возобновить после перебоев, вызванных отключением электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.

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