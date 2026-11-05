Кабмин передаст Киеву 10 мощных генераторов для работы водоканала
- Правительство выделило 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы объектов Киевводоканала и еще 21 генератор для 12 общин в регионах.
- Премьер-министр Сергей Корецкий подчеркнул, что украинцы не должны оставаться без воды из-за российских атак.
Кабинет министров Украины передаст столице 10 дополнительных мощных генераторов для обеспечения бесперебойной работы объектов Киевводоканала. Еще 21 генератор поступит в 12 общин в разных регионах страны.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Кабмин передаст Киеву генераторы для работы водоканала
Премьер-министр подчеркнул, что обеспечение водоканалов альтернативными источниками энергии является стратегической задачей защиты населения в условиях постоянных обстрелов энергосистемы.
— Люди не должны каждый раз оставаться без водоснабжения из-за российских атак на энергосистему. Критически важно обеспечить водоканалы и системы водоотведения резервными источниками питания, — утверждает Корецкий.
Передача оборудования осуществляется за деньги из резервного фонда в рамках государственной программы обеспечения общин мобильной генерацией. Премьер-министр также обратился к местным властям с требованием как можно быстрее ввести оборудование в эксплуатацию.
— Призываю местные органы власти обеспечить скорейшую установку и подключение оборудования, — подчеркнул он.
Ситуация с водоснабжением в Киеве
В результате обесточивания основных объектов Киевводоканала из-за атак на энергетику возникали временные проблемы с водоснабжением в Киеве, о чем предупреждали в КГГА.
Там сообщили, что по состоянию на утро 4 ноября поставки воды в Киеве удалось частично возобновить после перебоев, вызванных отключением электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.