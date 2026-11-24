У ніч на 24 листопада російські війська атакували Україну 96 безпілотниками, серед яких – ударні дрони типу Shahed, зокрема 64 реактивні, Гербери та дрони-імітатори типу Пародія.

Атака на Україну 24 листопада 2026 року: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, ворог запускав безпілотники з території Орловської та Брянської областей, Приморсько-Ахтарська, а також тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО збили та подавили 73 ворожі безпілотники, зокрема 45 реактивних Shahed.

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Зафіксовано влучання ворожих БпЛА на 13 локаціях, ще на двох – падіння уламків збитих дронів.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на момент оприлюднення зведення повітряна атака тривала – у небі над Україною перебували ще кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 735-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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