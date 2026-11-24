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Потери РФ на 24 ноября: ликвидировано 1848 оккупантов, корабль и 1154 БпЛАДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Потери врага на 24 ноября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 848 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 735-е сутки полномасштабной войны превысили 1,641 млн.
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Потери врага на 24 ноября 2026 года
- личного состава — около 1 641 489 (+1 848);
- танков — 12 493 (+1);
- боевых бронированных машин — 25 952 (+11);
- артиллерийских систем — 52 786 (+55);
- реактивных систем залпового огня — 2 301 (+3);
- средств противовоздушной обороны — 1 769 (+1);
- самолетов — 452;
- вертолетов — 356;
- наземных робототехнических комплексов — 3 217 (+4);
- беспилотников оперативно-тактического уровня — 619 416 (+1 154);
- крылатых ракет — 5 278;
- кораблей и катеров — 36 (+1);
- подводных лодок — 2;
- автомобильной техники и автоцистерн — 179 084 (+371);
- специальной техники — 4 932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 735-и сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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