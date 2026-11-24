Президент України Володимир Зеленський запровадив та продовжив санкції проти 29 фізичних і 18 юридичних осіб, які діють в інтересах Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідними указами №1134 та №1135 глава держави ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 листопада, повідомили в Офісі президента.

Зеленський запровадив нові санкції проти пособників РФ

Під обмеження потрапили представники окупаційних адміністрацій, так звані депутати місцевих рад, пропагандисти, а також компанії та організації, які забезпечують потреби російських військових і сприяють інтеграції захоплених українських територій до складу РФ.

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Зокрема, указом №1135 санкції запроваджено проти 27 фізичних та 11 юридичних осіб. Обмеження діятимуть протягом десяти років або безстроково.

Серед підсанкційних осіб – так звані депутати окупаційних міських рад Керчі та Алушти, губернатор Тульської області Дмитро Міляєв і помічник міністра з надзвичайних ситуацій РФ Юрій Мезінов. Останні забезпечують російських окупантів технікою, безпілотниками та засобами зв’язку.

До санкційного списку також увійшли:

ТОВ Пікабу;

компанія Чорноморнафтогаз Добича, зареєстрована в окупованому Сімферополі;

так зване міністерство цифрового розвитку, зв’язку і масових комунікацій ЛНР;

благодійний фонд До Перемоги разом;

незаконно створені управління Ростехнагляду на окупованих територіях України;

Федерація практичної стрільби Росії.

В Офісі президента пояснили, що окупаційні управління Ростехнагляду впроваджують російське законодавство на захоплених територіях, зокрема сприяють окупації Запорізької АЕС.

Водночас російська спортивна федерація відкрито підтримує учасників війни проти України та залучена до підготовки так званих добровольців на ТОТ.

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики Владислава Власюка, Росія розбудовує тил на окупованих територіях за допомогою підконтрольних посадовців та незаконно створених структур.

– Ми б’ємо по кожній ланці цього ланцюга: від посадовців на кшталт Міляєва й Мезінова до структур, що видають ліцензії навіть на Запорізькій АЕС. Санкції проти Федерації практичної стрільби нагадують, що спорт не стоїть осторонь війни, – наголосив він.

Україна продовжила санкції проти низки компаній

Другий санкційний пакет передбачає продовження чинних та запровадження нових обмежень проти осіб і компаній, які працюють на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, йдеться про суб’єктів, причетних до викрадення української сільськогосподарської продукції та поширення російської пропаганди.

Україна також продовжила санкції проти ТОВ Медіахолдинг Новини, ТОВ Тайм Медіа та ТОВ Телепростір, які входять до медіахолдингу Новини та поширюють російську пропаганду.

Джерело : Офіс президента

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