Соціологи виявили, що частка українців, які категорично проти передачі під контроль Росії Донецької області в обмін на гарантії безпеки дещо зменшилась з початком весни. Однак їх все ще більше половини.

Про це йдеться у результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 20-27 квітня.

Що думають українці про можливість віддати Росії Донбас

Зазначається, що 57% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії всю Донецьку область в обмін на гарантії безпеки.

Зараз дивляться

Готові на таку поступку – 36%, хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою. Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.

У КМІС підрахували, що порівняно з початком березня тих, хто категорично проти, стало на 5% менше.

Крім іншого, зросла кількість тих, хто був згоден на виведення українських військ (36% проти 33% у березні).

Таким чином, поточні показники повернулися до рівня лютого. Проте загалом за весь період спостережень громадського думка з цього питання істотно не змінюється і стабільно більшість українців оцінюють таку ініціативу негативно.

Коли на думку українців закінчиться війна

Соціологи повідомили, що лише 17% українців очікують, що війна завершиться хоча б влітку 2026 року. Ще 14% респондентів вважають, що завершення війни можливе до кінця 2026 року, тобто загалом 31% українців очікують, що бойові дії можуть завершитися до кінця 2026 року.

Натомість майже половина опитаних (48%) прогнозують завершення війни у 2027 році, причому серед них 38% вважають, що це відбудеться у другій половині 2027 року. Водночас 21% респондентів не мають визначеної думки щодо строків завершення війни.

Таким чином, за результатами опитування, українці переважно налаштовані на те, що війна може тривати ще довгий час.

Гарантії безпеки від Європи та США: оцінка українців

Також порівняно з січнем 2026 року соціологи зафіксували зниження довіри українців до гарантій безпеки як з боку Європи, так і з боку США.

Щодо Європи, якщо на початку 2026 року 59% українців очікували, що у разі повторного нападу вона надасть необхідну підтримку для відбиття агресії, то у квітні цей показник знизився до 52%.

Водночас частка тих, хто не вірить у здатність Європи надати таку підтримку, зросла з 31% до 41%.

Попри це, серед українців і надалі більше тих, хто вірить у гарантії безпеки від Європи.

У випадку США зміни є більш різкими. Якщо в січні спостерігався фактичний паритет між тими, хто вірить і не вірить у гарантії безпеки, то станом на квітень більшість українців не вірять у підтримку з боку США.

Частка тих, хто не вірить у надання необхідної допомоги, зросла з 40% до 57%, тоді як частка тих, хто довіряє гарантіям безпеки від США, зменшилася з 39% до 27%.

Окремо зазначається, що щодо США частка тих, хто вагається або не зміг відповісти на запитання, є майже вдвічі більшою, ніж щодо Європи – 16% проти 7%.

У окремій записці від КМІС за результатами опитування зазначається, що є особливо помітною ерозія довіри до можливих гарантій безпеки від Європи і США, особливо – у випадку США.

– Фактично більшість українців не вірять, що США нададуть необхідну підтримку у разі повторного нападу Росії (хоча ще на початку року був паритет в оцінках українців). У такій атмосфері марно очікувати на схвалення українцями мирної угоди, де сталість майбутнього миру буде ґрунтуватися на гарантіях безпеки від США, – йдеться у висновках.

Соціологи вважають дуже тривожним зниження довіри і до гарантій безпеки від Європи. Там вважають, що відчуття європейського плеча підтримки і європейської перспективи процвітаючого майбутнього є одним із найважливіших стовпів української стійкості.

Нагадаємо, очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європа не повинна просити Росію про переговори щодо завершення війни в Україні, – краще створити умови, за яких Москва сама перейде до реального діалогу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.