Що робити, якщо несправедливо нарахували плату за газ – НКРЕКП

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, приймає та реагує на будь-які заяви споживачів щодо якості роботи постачальника послуг. Про це та інші актуальні питання розповіла Фактам ICTV член НКРЕКП Ольга Бабій.

– Якщо газопостачальна компанія порушила правила надання послуг, споживач має право звернутися з заявою до НКРЕКП. Вона буде розглянута в частині перевірки. Це будь-які питання: щодо нарахування, лічильників, питання приєднання. Ми виходимо на позапланову перевірку і виставляємо вимогу усунути порушення, – пояснила вона.

Бабій також розповіла, чому приходить платіжка, якщо людина не споживає газ.

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– В Україні розділили монополію газу на постачання і транспортування. Якщо раніше споживачі отримували одну платіжку. Цього року їм прийшли дві: в одній – ціна газу в кубах, в іншій – траспортування. Щоб зрозуміти обсяги, споживачі просто мають слідкувати за цими показниками.

Ми давали відповідні роз’яснення, як розраховується ціна траспортування, облгази публікували цю інформацію на своїх сайтах. Комісія зі свого боку додатково рекомендувала облгазам посилити інформаційну кампанію через комунікацію зі споживачами. Думаю, що найближчим часом це питання буде врегульовано, – запевнила член НКРЕКП.

Фото: Член НКРЕКП Ольга Бабій (Facebook Бабій)

За її словами, ціна за транспортування вираховується з огляду на кількість спожитого за рік газу, яку споживач тепер сплачує частинами щомісячно, тобто навіть тоді, коли ним не користується.

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– Якщо за минулий рік споживав використав 2 тис. кубів газу, то вона розрахована з того споживання. І він платить частинами щомісяця шматок тієї плати. Раніше найбільша сума припадала на опалювальний сезон. Якщо ми умовно споживали 400 кубометрів, то на цю суму відразу накладали його траспортування. Нова європейська модель краще працює, бо споживач рівномірними частинами сплачує річне споживання газу протягом року, – наголосила Бабій.

Чому люди в селі платять за транспортування, якщо власним коштом підводили газ?

– Якщо на в’їзді в село стоїть газорозподільча станція, і село само собі проводило газ, то якимось чином цей газ потрапив до цього населеного пункту. Адже є загальні розподільчі мережі кожного облгазу, які йдуть від великих газопроводів. В усій структурі траспортування амортизація приватних газових мереж не враховується. Тобто тариф включає транспортування газу лише до цієї ГРС. Тому в цьому випадку вони мають бути спокійні. А тарифи різні, бо в кожному облгазі своя структура його розподілу.

Постачання і транпортування газу – в одній платіжці

– Наразі НКРЕКП працює над спрощенням моделі надання всіх комунальних послуг, щоб, наприклад, була одна платіжка на воду чи тепло. Я сподіваюся, що за тиждень-два ми презентуємо моделі, які будуть зручні для споживача. З кожного виду послуг буде одна платіжка. Адже зараз за деякими з них по три-чотири платіжки.

Рвніше Факти ICTV розповідали, як платити за газ у 2020 році.

Фото: Ольга Бабій