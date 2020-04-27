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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приватбанк знижує суму поповнення карт без ідентифікації до 5 тис. грн

Максимальна сума поповнення карт Приватбанку через термінали без ідентифікації клієнта з 28 квітня знизиться з 15 тис. до 5 тис. грн на день, що пов’язано з набуттям чинності закону про фінмоніторинг.

Обмеження для неідентифікованих клієнтів також поширюються на відправку грошових переказів і внесення коштів на депозит.

Але для комунальних і податкових платежів, а також для погашення кредитів ідентифікація не потрібна.

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Водночас обмеження не торкнуться переказів з картки на картку (р2р), тому що власники карток надали свої дані під час їх оформлення.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як оформити картку Приватбанку онлайн.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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