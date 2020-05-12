Как рост цен на электричество убивает промышленность и кто должен это остановить

На мировых рынка цены на электроэнергию снижаются, а в Украине наоборот – растут, и это негативно отражается на отечественной промышленности. Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал генеральный директор ПФК Велта Андрей Бродский.

– Соответственно, отечественные промышленные предприятия, которые являются самыми крупными плательщиками налогов, теряют конкурентоспособность, – считает он.

По его словам, в других странах власти пытаются поддержать собственную индустрию, для промышленных инвесторов важны налогообложение, инфраструктура и дешевизна электроэнергии.

В то же время в Украине, как отметил Бродский, государство постоянно занимается повышением стоимости электроэнергии.

Читайте: Тариф на электроэнергию для населения остается неизменным – Буславец

Он сообщил, что доля электроэнергии в себестоимости продукции Велты составляет около 25%.

– К сожалению, в прошлом году произошел резкий рост цен на электроэнергию для промышленности, соответственно, мы потеряли на росте себестоимости. Мы надеялись, что в этом году этого не будет, но практика показывает, что тенденция продолжается, — констатировал Бродский.

Кроме того, топ-менеджер подверг критике предложение Министерства энергетики и защиты окружающей среды заниматься майнингом криптовалют на атомных электростанциях вместо производства дешевой электроэнергии для потребителей.

– Дешевая электроэнергия направляется на майнинг криптовалют, который у нас законодательно запрещен. И СБУ проводила следственные действия, в том числе и на атомных электростанциях, которые незаконно майнили криптовалюту. Теперь министерство предлагает это же узаконить, — отмечает он.

Кроме того, Бродский призвал власти создать свободный рынок электроэнергии.

– Необходимо дать свободу Энергоатому, необходимо уравнять тарифы зеленой, тепловой и атомной энергетики. Рынок должен быть конкурентным, и государственная политика в плане ценообразования должна быть направлена на поддержку инвестиций, на создание новых рабочих мест на предприятиях, которые являются плательщиками налогов, — констатировал топ-менеджер.

ООО ПКФ Велта с 2012 года ведет добычу и переработку титанового сырья в Кировоградской области на Бирзуловском месторождении. Кроме того, владеет лицензией на промышленную разработку Лекаревского месторождения-аналога.

С 2012-го по 2019 год Велта добыла 1 млн тонн ильменита. Общее количество созданных рабочих мест — более 500. Велта является основателем исследовательского центра Velta RD Titan, где ведутся работы над созданием новых методов переработки титанового сырья.

Напомним, недавно цены на электроэнергию выросли на 46%. Факты ICTV рассказывали, почему дорожает электричество в Украине и кому это выгодно.