До 2025 року НБУ планує запустити в обіг цифрову гривню, а також знизити на третину співвідношення готівки до ВВП з 12,3% до 7,5%.

Таку ціль Нацбанк поставив у рамках 12 стратегічних цілей за трьома напрямками.

Також у напрямку цифрові фінанси як драйвер цифровізації економіки планується створити платформу інноваційних фінансових рішень.

До 2025 року Національний банк України хоче суттєво збільшити кількість пристроїв для прийому електронних коштів до 15 шт на 1 тис. осіб. Станом на 2020 рік цей показник становив 9 пристроїв на 1 тис. осіб.

Крім цього Нацбанк планує, що близько половини малих та середніх підприємств прийматимуть безготівкові платежі, станом на 2019 рік цей показник складав лише 38%.

Стратегія також передбачає підвищення рівня фінансової грамотності населення, яке має призвести до збільшення кількості відкритих рахунків у дорослого населення до 80%.

В рамках стратегії з кіберзахисту Нацбанк планує збільшити кількість фінансових установ, які підключені до Центру кіберзахисту до 150.

Комісія за безготівкові розрахунки

Національний банк України підписав меморандум з платіжними системами Visa та Mastercard. Тепер українські банки знизять свою комісію за безготівкові розрахунки.

Детальніше про зниження комісії за безготівкові розрахунки читайте на Фактах ICTV.